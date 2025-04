Guardiola non lo vuole nemmeno in panchina: il Milan gli salva la carriera | Bomba dalla Premier

Al Manchester City sta facendo fatica a trovare spazio, il rilancio può avvenire al Milan, i rossoneri potrebbero mettere a segno un colpo

Il Manchester City sta per concludere una stagione deludente. Il club è quinto in classifica in Premier League, ultimo posto utile per qualificarsi alla prossima Champions League, ma il Chelsea ha un solo punto di distacco. Il trofeo di consolazione può essere la FA Cup, con la squadra che ha raggiunto la semifinale.

Pep Guardiola sembra essere arrivato alla fine di un ciclo e potrebbe andarsene al termine del Mondiale per Club. Prevista una rivoluzione anche a livello di organico, con la proprietà che è disposta a lasciare andare alcuni pezzi pregiati per cambiare interpreti e dare nuova linfa allo spogliatoio britannico.

Uno di questi potrebbe fare il proprio debutto in Serie A. Il Milan è molto interessato e potrebbe disporre delle risorse finanziarie necessarie in caso di partenza di un proprio top player come Rafael Leao, trovando in lui un profilo in grado di fornire prestazioni di alto livello.

Una suggestione di mercato che potrebbe concretizzarsi di fronte all’incastro di diverse trattative, anche se presuppone almeno un’uscita di lusso dato l’elevato costo del cartellino del papabile nuovo innesto dei rossoneri.

Il Milan sogna di potere ingaggiare uno delle stelle del Manchester City

Un Milan che proverà a mettere sotto contratto Grealish, pagato 100 milioni di sterline dai Citizens ma in cerca di rilancio dopo un’annata in cui ha messo a segno solo tre reti.

A favorire l’eventuale operazione è l’ottimo rapporto con la dirigenza inglese, come testimonia la trattativa che ha portato a Milanello Walker nella finestra di riparazione ma la principale incognita è rappresentata dallo stipendio percepito da Grealish che supera i 10 milioni di euro netti a stagione.

Il top player di Guardiola ha richieste anche in Inghilterra

Il 29enne potrebbe restare in Premier League e tornare all’Aston Villa, club in cui è esploso e che, nelle ultime stagioni, è tornato ad avere un posto da protagonista anche in Europa, come testimonia i quarti di finale centrati in questa Champions League.

Altri due club di Premier sarebbero in corsa per Grealish, come testimonia Givemesport, e sono il Newcastle e il Tottenham. La concorrenza è, quindi, agguerrita, ma il Milan si augura di potere fare breccia nel campione inglese, spronandolo a fare un’esperienza lontano dalla patria.