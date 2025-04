Ho rotto la tv, ero inc… nero”: il portiere rossonero ammette tutto | E’ successo a San Siro

Il portiere rossonero non è riuscito a trattenere la rabbia durante l’ultima gara: ha spaccato la televisione di San Siro

Come tutti ben sanno, sin da inizio stagione attorno al Milan c’è un clima di estrema tensione. Una situazione spiacevole ma scontata se consideriamo il rendimento dei rossoneri in quest’annata, decisamente al di sotto delle aspettative societarie.

In seguito al secondo posto conseguito con Stefano Pioli in panchina a Maggio 2024, l’obiettivo era tornare quantomeno rientrare in top 4 e cercare di raggiungere il tetto d’Italia. I quasi 100 milioni spesi sul mercato e l’iniziale ingaggio di Paulo Fonseca ed il successivo di Sèrgio Conceição non sono però stati utili alla causa, peggiorando nettamente i risultati.

Il Diavolo, seppur abbia vinto la Supercoppa Italiana ed è in semifinale di Coppa Italia, non può che esser stato protagonista di una stagione fallimentare. Attualmente occupa la nona posizione in classifica ed è uscito dalla Champions League per mano della Dinamo Zagabria e del Feyenoord, due squadre nettamente alla loro portata.

Inevitabilmente ciò ha portato ad una netta frattura tra la dirigenza ed i tifosi, dato che ci vorrà almeno un altro anno di transizione per ritornare a lottare al top. C’è dunque poca fiducia attualmente da parte loro, anche perchè dopo tanti anni oramai si son stancati di aspettare.

Tanto nervosismo

Quando non si raggiunge uno scopo prefissato è normale che nello spogliatoio ci sia enorme frustrazione. Una sensazione che inevitabilmente si ripercuote anche nel terreno di gioco, luogo in cui i calciatori non riescono ad esprimere appieno il loro potenziale, non essendo sereni psicolgicamente.

Ciò è valido anche per chi è presente sugli spalti o sul divano di casa, anzi, per loro è ancor più difficile trattenere la propria rabbia. Un’idea che è valida ancor di più per chi è stato un ex calciatore del Milan come Christian Abbiati, che ha ammesso di aver distrutto una televisione durante una partita dei rossoneri.

Tv spaccata

Il classe 1977, protagonista assoluto con la maglia del Milan, ha spiegato in un’intervista a Radio Serie A quanto sia difficile per lui guardare una partita: “Stato d’animo quando guardo il Milan? Sigarette, nervoso, tutto. Io non vado allo stadio. Una volta allo stadio nei primi anni ho spaccato il televisore davanti, mi innervosisco, non perché non giocano bene, ma perché sono in tensione, non riesco. Ce l’ho dentro proprio”.

Ha poi parlato del momento attuale che la squadra sta vivendo: “Quest’anno lo vedo negativo, per me il Milan dev’essere là in alto, purtroppo non ce n’è. È vero che c’è una ricostruzione, un progetto: purtroppo questo progetto ad oggi non sembrerebbe andare bene.” Ha infine terminato augurandosi che dalla prossima stagione tutto possa cambiare e che il Milan torni a competere nei migliori palcoscenici.