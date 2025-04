Ho scelto Stefano Pioli: 60 milioni dall’Arabia, il Milan dice addio al suo numero 10 | E’ fatta

Il Milan deve rinunciare al suo top player, vola da Pioli in Arabia: pronto a firmare per l’Al-Nassr e far coppia con Cristiano Ronaldo

I tifosi del Milan dovranno prepararsi ad una rivoluzione totale che coinvolgerà la loro squadra del cuore. D’altronde non poteva essere altrimenti dato i risultati ottenuti questa stagione, decisamente sotto le aspettative prefissate.

Quasi un centinaio di milioni di euro spesi nello scorso calciomercato estivo per fallire quasi in ogni competizione. Hanno vinto la Supercoppa Italiana e sono in semifinale di Coppa Italia ma sono noni in campionato e sono usciti ai playoff di Champions League contro una squadra nettamente alla loro portata, il Feyenoord.

E nonostante abbiano provato a riparare la situazione a Gennaio, nella finestra di calciomercato invernale, quasi nulla è cambiato. L’arrivo di giocatori del calibro di Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix e l’approdo in panchina di Sérgio Conceição non sono riusciti a risollevare le sorti della loro annata.

Ecco perchè Gerry Cardinale, patron del Diavolo, è pronto ad intervenire in ogni reparto. Non può permettersi un ennesimo calo di introiti di questa portata, che se accadesse, potrebbe rappresentare la rovina del Milan.

Rivoluzione totale

Verrà in primis sostituito l’allenatore portoghese per dar spazio ad una new entry. Il nuovo tecnico verrà però scelto a sua volta dal nuovo DS, dato che Geoffrey Moncada verrà scalato nuovamente a capo scout e verrà inserita una nuova figura dirigenziale.

Conseguentemente, sia per l’idea in procinto di esser messa in atto che per la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League, cambierà anche la rosa. Con molta probabilità andrà via uno dei pezzi da novanta, per rientrare dall’enorme perdita.

Addio al numero 10

Il budget ridotto costringe a dire addio ad uno dei suoi obiettivi di mercato principali. Il nome in questione è Luis Diaz, monitorato dal club rossonero sin dai tempi del Porto, che è in dirittura d’uscita dal Liverpool per lo scarso minutaggio ottenuto nel corso di questa stagione.

Il colombiano vuole essere ancora protagonista, motivo per cui è alla ricerca di una nuova destinazione. I Reds si sono già dimostrati interessati a cederlo per una cifra sui 60 milioni di euro, ricevendo conferma dall’allenatore Arne Slot, che non stravede per lui a differenza del suo predecessore, Jurgen Klopp. Archiviato il Diavolo, che era fortemente interessato a lui, l’unica squadra che si è fino ad ora dimostrata pronta ad acquistarlo è l’Al-Nassr di Stefano Pioli. La società saudita ha già data l’ok per formalizzare l’offerta ai prossimi Campioni d’Inghilterra, manca solo il definitivo accordo con il calciatore sull’ingaggio.