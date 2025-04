Crociato ko: il nerazzurro salta il Milan | Stagione finita, è un vero disastro

Pessimo inizio di settimana per i nerazzurri che registrano il grave infortunio accorso al proprio giocatore chiave, salterà il match contro il Milan

Ottima prestazione da parte del Milan a Udine. Alla Dacia Arena sono arrivate quattro reti, con i due top player Rafael Leao e Theo Hernandez sugli scudi. Una vittoria che consente ai rossoneri di diminuire la distanza dalla zona Europa, approfittando del pari nel derby di Roma e della Fiorentina, bloccata dal Parma all’Artemio Franchi.

Con sei partite ancora da giocare, il destino dei rossoneri è ancora da scrivere. Con gli scontri diretti previsti nel calendario, alcune posizioni in classifica possono essere scavalcate.

Una continuità di risultati che è mancata per tutto il corso del campionato da parte del Diavolo, che non è riuscito a svoltare nemmeno con il cambio di panchina al termine del girone d’andata, con Conceicao che ha preso il posto di Fonseca.

La dirigenza ha cercato di aiutare il tecnico portoghese, con una corposa campagna acquisti nella finestra di riparazione ma la media punti non è migliorata, tanto che la squadra rischia di restare fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione, un risultato sportivo che sarebbe fallimentare.

Il grave infortunio lo costringe a saltare il Milan, sorride Conceicao

I prossimi due impegni saranno già decisivi. Gli avversari sono accomunati dai colori nerazzurri. Nel weekend il Milan affronta l’Atalanta, che ha appena battuto il Bologna, conservando il terzo posto. I bergamaschi devono blindare il proprio piazzamento Champions ma dovranno a fare a meno di un giocatore fondamentale nel reparto arretrato.

Kolasinac ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Dovrà operarsi e per lui la stagione finisce in anticipo.

Contro i nerazzurri la partita che vale una stagione, vietato fallire per il Milan

Dopo l’Atalanta, il Milan è atteso al derby della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Alzare il trofeo garantirebbe la partecipazione alla prossima Europa League ma i cugini dell’Inter sono in uno stato di forma eccelso e non hanno intenzione di abbandonare nessuno dei tre fronti in cui è ancora presente.

Una sfida che rappresenta il crocevia della stagione dei rossoneri, ancora imbattuti nelle stracittadine di quest’annata, con due vittorie e due pareggi.