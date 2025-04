Firenze è sotto choc: mondo del calcio ancora in lutto | Il comunicato ufficiale, città in lacrime

Firenze piange un altro addio legato al mondo del calcio, i tifosi di nuovo in lacrime, arriva il comunicato ufficiale del suo decesso

Firenze piange per un’altra scomparsa inaspettata. I tifosi della Viola hanno ancora impressi i giorni che hanno seguito la morte improvvisa di capitan Davide Astori, avvenuta nel 2018. All’Artemio Franchi non manca occasione di ricordare il centrale azzurro che stava disputando un’ottima carriera ed era diventato protagonista con il club toscano.

Lo scorso dicembre un altro dramma è stato scongiurato, con il malore che è accorso a Edoardo Bove e che, per fortuna, non ha portato a un tragico epilogo. Il centrocampista, approdato dalla Roma la scorsa estate, si era subito messo in mostra con la nuova maglia.

Adesso potrà continuare la propria parentesi calcistica solo all’estero e per i tifosi della Fiorentina è stato un altro momento drammatico a cui hanno assistito in diretta, dagli spalti dello stadio o dal televisore di casa.

Una squadra che è in corsa per la vittoria della Conference League, dopo due finali perse. I toscani sono i favoriti, insieme al Chelsea. Da confermare è anche il piazzamento europeo in campionato, con l’ottavo posto momentaneo a sei giornate dalla fine, ma con la Roma un solo punto avanti in classifica.

Era una figura di spicco molto amata nella città toscana

Firenze piange l’addio di Simone Nuzzoli, giornalista che aveva lavorato per molti anni nella redazione de La Nazione, parlando sia di cronaca che di sport, con molti articoli sulla Fiorentina e una rubrica dedicata agli arbitri.

Simone si era impegnato anche per i colleghi negli organi di categoria, fino a diventare, per un quadriennio, vicepresidente nazionale dell’Unione stampa sportiva.

Le parole di cordoglio della sindaca per una morte che addolora tutta Firenze

Il cordoglio da parte di molti colleghi e anche della sindaca di Firenze Funaro: “Esprimo a familiari, colleghi e amici il cordoglio mio personale e dell’amministrazione per la prematura scomparsa di Simone Nozzoli. Storica firma de La Nazione, un giornalista preparato, scrupoloso e, soprattutto, affidabile, che ha raccontato con cuore e passione la cronaca e lo sport di Firenze. Una figura preziosa che non sarà dimenticata”.

Tutta la piazza si stringe intorno al dolore della famiglia per questa perdita importante nel mondo del giornalismo toscano, per il contributo che ha dato alla carta stampata e all’ordine di cui faceva parte.