Lutto al braccio per la Juve: i giocatori sono sconvolti | Dramma in città, piange anche il presidente

Un terribile lutto quello che ha colpito la società ed i tifosi della Juve: giocatori sconvolti per quanto accaduto

Una terrificante vicenda quella che ha colpito non solo la città, ma un Paese intero. Purtroppo il bilancio di questa tragedia (perché purtroppo si tratta di tale) è impressionante.

Una notizia che non riguarda in sé il mondo del calcio, ma lo stesso ha voluto porgere le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime colpite.

La vicenda ha toccato il cuore dei tifosi della Juve che, sui social network, stanno esternando i loro pensieri e messaggi di vicinanza per quanto accaduto.

Una città, una regione ed un Paese intero sono in lutto per questa vicenda che si è trasformata in tragedia. Le indagini, da parte della Procura e delle forze dell’ordine, continuano senza sosta.

Tragedia in città, i tifosi della Juve sono senza parole: cosa è successo

Nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, poco dopo le ore 14:30, una tranquilla giornata di svago e spensieratezza si è trasformata in una vera e propria tragedia. Il tutto è avvenuto alla funivia del Monte Faito, ovvero quella che collega Castellammare di Stabia ad, appunto, Monte Faito. Uno dei cavi di trazione si è spezzato provocando il crollo di una cabina. L’impatto, nel dirupo, è stato terrificante. A bordo della stessa erano presenti 5 persone: per 4 di loro (due coppie di turisti stranieri e l’impiegato Carmine Parlato) hanno perso la vita.

Ricoverata, in gravissime condizioni, all’Ospedale del Mare di Napoli l’altra persona. Salvi, fortunatamente, tutti i passeggeri che si trovavano a bordo di una seconda cabina. Come riportato in precedenza la Procura di Torre Annunziata ha deciso di aprire una inchiesta. Le indagini sono portate avanti dalle forze dell’ordine. In merito a quanto avvenuto anche la Juve Stabia, società militante in Serie B, ha voluto esprimere le proprie condoglianze. Lo ha fatto con un messaggio pubblicato sui suoi profili ufficiali social.

Tragedia in città, bilancio tragico: il cordoglio del club

La Juve Stabia, attraverso una nota, ci ha tenuto a precisare che nel giorno di Pasquetta la squadra scenderà in campo, nel match interno contro la Sampdoria, con il lutto al braccio. In segno di rispetto per le quattro persone che hanno perso la vita. Lo ha annunciato il numero uno del club, Andrea Langella che, insieme allo staff tecnico, dirigenziale e gruppo squadra ha espresso il proprio cordoglio su quanto avvenuto alla funivia del Faito.

“Di fronte a un dolore così grande mancano le parole. Siamo profondamente vicini alle famiglie delle vittime, uniti a tutta la città per una tragedia che colpisce l’intera comunità stabiese, compresi noi che la rappresentiamo a livello sportivo. In occasione del match Juve Stabia-Sampdoria, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. La società ha inoltrato richiesta alla Lega B per l’osservanza di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della gara“.