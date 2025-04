“Il Napoli non fa per me”: dichiarazione clamorosa | Ha parlato direttamente con Antonio Conte

“Il Napoli non fa per me”, una vera e propria mazzata quella che ha ricevuto mister Conte: ne ha parlato direttamente con lui

Prosegue la lotta a distanza tra Inter e Napoli. Botta e risposta da parte di entrambe le squadre che inseguono, in Italia, lo stesso obiettivo: ovvero la vittoria del campionato. A sei giornate dal termine della Serie A tutto può succedere.

Lo sa benissimo Antonio Conte che, dopo la vittoria ottenuta in casa contro l’Empoli, non accetta affatto cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Anche se, allo stesso tempo, una vicenda lo avrebbe turbato e non poco.

Una dichiarazione, quella del suo calciatore, che non è passata affatto inosservata e che ha fatto decisamente molto rumore. Tanto è vero che, prima di rilasciarle, ne avrebbe parlato in privato proprio con il tecnico azzurro.

Probabilmente nessuno se lo sarebbe aspettato. Soprattutto quando al termine del campionato mancano molto meno di due mesi.

Terremoto Napoli, Conte non se l’aspettava affatto: “Non fa per me”

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ è intervenuto Elia Caprile. Il giovane portiere, attualmente in prestito al Cagliari, è ancora di proprietà del Napoli che lo ha mandato a farsi le ossa in Sardegna. Al suo posto, in Campania, è arrivato Simone Scuffet che a Bologna ha fatto il suo esordio ufficiale. Caprile, in terra sarda, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione con prestazioni molto convincenti. Tanto è vero che Giulini starebbe addirittura pensando di acquistarlo a titolo definitivo.

Con i rossoblù, quindi, è uno dei protagonisti della squadra allenata da Nicola che intende puntare all’unico obiettivo stagionale: quello di una tranquilla salvezza. Al quotidiano sportivo ha affrontato vari argomenti. Ovvero quella del suo trasferimento nella città azzurra (suo padre è napoletano), anche se non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra. Poi il dialogo con Conte: “Volevo essere protagonista. Ne ho parlato subito con Conte. Il ruolo di secondo non fa per me“.

Napoli, il futuro è altrove: la rivelazione del portiere spiazza tutti

Come riportato in precedenza la sua esperienza, in quel di Cagliari, lo sta facendo maturare eccome. Guai, però, ad essere definito il “salvatore della patria” visto che vuole condividere i meriti con tutto il resto della squadra, staff e non solo.

In merito al suo futuro, magari ancora in rossoblù, però decide di andarci molto cauto: “Al momento non ci penso. Conquistiamo prima la salvezza. Poi le società si parleranno“.