Muller in serie A: accordo firmato a San Siro | Rimane in Italia per vincere tutto

Clamoroso in Serie A, Thomas Muller è pronto a sbarcare: il suo obiettivo è quello di vincere anche in Italia

A dire il vero, fino a qualche ora fa, in Italia c’è stato eccome. Anche se è ritornato nel suo Paese, in Germania, con la delusione di non essere riusciti nell’impresa di passare il turno in Champions League con il suo Bayern Monaco.

Thomas Muller e la sua squadra si arrendono ai danni dell’Inter che passa al turno successivo vedendosela, ancora una volta (come nel 2010), con il Barcellona. Il campione tedesco avrebbe voluto concludere, nel migliore dei modi, la sua ultima stagione in terra bavarese.

Non è assolutamente un mistero che il classe ’89, al termine di questa stagione, saluterà tutti per provare delle nuova esperienze. Il suo futuro, appunto, potrebbe chiamarsi Italia ed in particolar modo Serie A.

Il suo obiettivo è quello di continuare a vincere e collezionare trofei da aggiungere alla sua prestigiosa ed importante carriera calcistica. Una carriera, appunto, di tutto rispetto e che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione.

Muller arriva in Serie A, passi in avanti del club: affare sempre più ad un passo

Proprio come in passato ha fatto il suo ex collega ed amico Mario Gomez. Quest’ultimo, dopo l’esperienza in Bundesliga, decise di provare quella italiana con la maglia della Fiorentina. Anche se, a dire il vero, l’ex attaccante non lasciò particolarmente il segno, ma per via dei suoi continui infortuni ed anche prestazioni non all’altezza della situazione. A “vendicarlo”, però, proprio Thomas Muller. Secondo quanto annunciato da ‘Sky Sport‘ pare che il centravanti sia entrato nel mirino della Fiorentina per la prossima stagione.

Poco importa se la sua carta di identità parli forte e chiaro, la sua esperienza può essere di forte aiuto per i ragazzi viola allenati da Palladino. Per il tecnico, inoltre, avere un calciatore esperto come il tedesco non può essere altro che un motivo di vanto ed orgoglio. La cosa certa è che Muller, in questa estate, lascerà dopo 25 anni il Bayern Monaco e la Germania. Ad avvicinarlo, ancora di più, al club di Commisso anche ‘Sport Bild‘ che ha parlato di un affare in chiusura d’arrivo.

Serie A, primi passi in avanti per portare Muller: le ultime

Secondo quanto annunciato dall’emittente televisiva italiana pare che la Fiorentina abbia effettuato già dei primi sondaggi con l’agente del calciatore. Anche se non sono assolutamente da sottovalutare le possibili richieste provenienti dall’estero.

In particolar modo dalla Major League Soccer (USA) dove i Los Angeles FC hanno messo nel mirino il campione del mondo 2014. Il club americano, inoltre, potrebbe essere in vantaggio per via della partnership che c’è tra le due società. La decisione definitiva, sul suo futuro, dovrebbe arrivare prima dell’inizio del Mondiale per Club.