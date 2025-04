Mister, non mi posso allenare: Antonio Conte è in lacrime, perso un altro titolare | Stagione finita

Napoli, tegola per mister Conte: un altro infortunio complica i piani del tecnico fino al termine della stagione

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa. A 48 ore di distanza dal match vinto dall’Inter contro il Cagliari, gli Azzurri replicano e rifilano tre reti (senza subirne) all’Empoli.

Allo stadio “Maradona” netto dominio, dal primo sino all’ultimo minuto, dei partenopei che si trovano sempre a 3 punti di distanza dalla capolista Inter, quando al termine del campionato mancano solamente 6 giornate.

Tutto può ancora succedere. Lo sa benissimo mister Conte che, però, non accetta cali di concentrazione visto che tra pochi giorni si scenderà nuovamente in campo: sabato 19 aprile, alle ore 18, trasferta in casa del Monza, fanalino di cosa del campionato.

Allo stesso tempo, però, non arrivano affatto buone notizie per il tecnico salentino. Lo stesso che dovrà rinunciare al calciatore per infortunio. L’ennesimo ko che complica i suoi piani ed anche quelli della squadra azzurra in questo momento cruciale della stagione.

Napoli, infortunio per il calciatore: complicati i piani di mister Conte

A venti minuti dal termine della sfida stravinta contro l’Empoli una pessima notizia ha sconvolto Antonio Conte. L’unico neo, di una serata perfetta, è l’infortunio che ha visto vittima Juan Jesus. Il centrale brasiliano, a sua volta impiegato in campo per sostituire l’indisponibile Alessandro Buongiorno, ha accusato un problema muscolare. Tanto è vero che il suo labiale non ha lasciato spazio ad alcun tipo di interpretazione: “Mister, mi sono strappato“. Il tutto mentre l’ex Roma stava lasciando il terreno di gioco.

Al posto del classe ’91 Rafa Marin. A questo punto diventa sempre più difficile, se non impossibile, contare su di lui in vista della trasferta di Monza. Il ‘Corriere dello Sport’ ha voluto fare il punto della situazione per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Un fastidio muscolare alla coscia destra che bisognerà valutare nelle prossime ore. Possibile che contro il team di Nesta possa toccare allo spagnolo (fino ad ora utilizzato con il contagocce) a fare coppia con Rrahmani.

Napoli, pessime e buone notizie per Conte: le ultime

Con l’infortunio di Juan Jesus diventano due i difensori centrali out per mister Conte. Allo stesso tempo, però, il tecnico può sorridere per un altro motivo: contro il Monza torneranno a disposizione sia Di Lorenzo che Anguissa. I due calciatori non sono scesi in campo nella sfida di lunedì sera poiché stavano scontando un turno di squalifica.

Come riportato in precedenza, invece, verranno valutate attentamente le condizioni fisiche del calciatore brasiliano che, dal campo, aveva più volte richiamato l’attenzione della panchina e dello staff medico. Anche con frasi del genere: “Ma cosa aspettate a sostituirmi?“. Al suo posto, contro il Monza, o potrebbe essere schierato appunto Rafa Marin, oppure si può pensare anche a Di Lorenzo centrale.