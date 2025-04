“Il Var non funziona”: è successo dopo il derby | Figuraccia assurda in serie A

Lazio vs Roma - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il derby di Roma è stato denso di polemiche e di scontri, dentro e fuori dal campo, ad alimentare la rivalità è stata la figuraccia del Var

Lazio e Roma hanno dato vita a un derby acceso e combattuto, terminato con un pareggio che non soddisfa nessuna delle due squadre, che vedono allontanarsi il quarto posto. La Roma conserva l’imbattibilità in questo 2025 e ha recuperato una partita che stava disputando con qualche difficoltà in fase offensiva. Rammarico maggiore per i biancocelesti che hanno creato più occasioni.

Una stracittadina che si è aperta con degli scontri con le forze dell’ordine, con le due società che rischiano una maxi multa per il comportamento scorretto delle tifoserie. In campo il match si è caratterizzato per un’agonismo al limite della regolarità, con il direttore di gara Simone Sozza che ha avuto un compito complicato.

Alcuni episodi dubbi hanno scatenato le polemiche e le proteste sia da parte dei giocatori che delle panchine. Al quinto minuto è già stato sventolato il primo cartellino giallo, nei confronti di Leandro Paredes, reo di aver commesso un fallo su Mattia Zaccagni.

E proprio l’esterno laziale è stato il primo ammonito della sua squadra, per un intervento irregolare nei confronti di Celik. Oltre al tatticismo e alla paura di perdere, i giocatori non si sono sottratti a sportellate ed entrate rischiose.

Un episodio che è stato recriminato da parte di tutto il popolo giallorosso

Lorenzo Pellegrini si è infuriato in occasione della rete segnata da Alessio Romagnoli a inizio ripresa. Il capitano dei giallorossi è caduto in area, dopo un contatto con Dele Bashiru, e non è riuscito a intervenire sul calcio piazzato dell’omonimo Luca.

In rete i tifosi della Roma hanno ironizzato sul mancato intervento da parte del Var, con l’arbitro che ha ritenuto regolare lo scontro tra i due giocatori, in grado da non inficiare lo svolgimento dell’azione che ha permesso alla Lazio di sbloccare il risultato.

La situazione delle due romane nella volata per la zona Europa

Una partita che non cambia la posizione in classifica delle due squadre. La Lazio resta sesta, con due punti di vantaggio sulla Roma. A sei giornate dalla fine, le romane sarebbero qualificate per l’Europa e la Conference League, ma il Milan e la Fiorentina sono nelle condizioni di sorpassarle.

Un calendario che risulta tosto soprattutto per la Roma, che dovrà affrontare alcuni scontri diretti, ma che può contare su una compattezza invidiabile, oltre alla forza di reagire, come è successo nella gara di ieri.