Riecco Boban in società: il grande ritorno per salvare la squadra | Ecco la nuova carica

Boban ha deciso di tornare nell’organigramma societario della sua squadra del cuore, l’obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo vincente

Boban ha creato un forte legame con il Milan, con nove stagioni da protagonista in mezzo al campo dei rossoneri negli anni ’90. Il campione croato è poi tornato con il ruolo di Chief Football Officer, che ha ricoperto per soli nove mesi nel 2019, per poi essere licenziato a causa di alcune divergenze con l’allora amministratore delegato Ivan Gazidis.

L’opinionista sportivo ha sempre cercato di spronare la dirigenza a cambiare rotta nell’ultimo periodo, con una stagione deludente e il nono posto attuale in classifica che comporterebbe l’esclusione dalle coppe europee.

Un’annata che è stata condizionata da alcune battute d’arresto inaspettate, come quelle che hanno costretto il Milan a salutare in anticipo la Champions League, senza riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea.

Dopo l’inaspettato blitz di Madrid, contro il Real di Ancelotti, il passaggio diretto al turno successivo pareva alla portata. Fonseca aveva avuto il merito di riscattare un inizio negativo, con cinque vittorie di fila nel girone unico.

Boban torna in società, l’esultanza dei tifosi

L’ultimo ostacolo era la Dinamo Zagabria, allenata da Fabio Cannavaro. Un impegno che pareva alla portata del Diavolo e, invece, è arrivata una pesante sconfitta che ha costretto la squadra a dover affrontare il Feyenoord nei play-off.

E proprio il club croato avrà presto nell’organigramma societario Zvonimir Boban, che è sbocciato in quel club prima di trasferirsi in Italia. Ricoprirà il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione, stando a quanto rivelato dal quotidiano Sportske Novosti.

Il presidente è lieto di accoglierlo di nuovo, c’è da salvare una stagione tribolata

Con un comunicato ufficiale il presidente Zajec ha dato il bentornato al fuoriclasse croato: “Ho invitato la nostra leggenda Blu a tornare attivamente nel calcio croato, nel nostro Dinamo. Dopo aver democratizzato il nostro club, Zvone Boban ha accettato l’invito a tornare nella sua unica e sola Dinamo“.

A sette giornate dal termine del campionato, il club è al terzo posto in classifica, a sette punti di distanza dalla capolista Rijeka. Un calo di rendimento che ha provocato l’esonero di Cannavaro, che non è riuscito a dare una svolta alla società più titolata della Croazia. Ora spetterà a Boban contribuire alla rinascita della squadra.