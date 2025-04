Pirlo, bloccati tutti i conti: “30k di debiti” | Beccati sui gruppi Whatsapp

Pirlo, bloccati tutti i conti: “30 k è tanta roba”. Continuano, senza sosta, le indagini sull’ennesimo scandalo

Continuano le indagini in merito all’ultimo scandalo che, nelle ultime ore, sta regalando dei veri e propri colpi di scena.

Anche perché, in questa vicenda, è stato fatto anche il nome di una delle leggende del calcio italiano del passato come Andrea Pirlo.

Secondo quanto riportato, dagli ultimi aggiornamenti, pare che in questa vicenda sia finito anche il cognome dell’ex tecnico della Juventus.

La questione, con il passare dei giorni, sta andando a complicarsi sempre di più. Si parla, addirittura, di 30k di debiti. Bloccati tutti i conti.

Pirlo, bloccati tutti i conti: cosa sta succedendo

La Procura di Milano continua ad andare avanti in merito al giro di scommesse piazzate dai calciatori su piatteforme illegali. In merito a ciò sono stati chiesti gli arresti di cinque persone. Per il momento è stato sottoposto a sequestro un milione e mezzo di euro (versati alla gioielleria “Elysium per pagare dei debiti di gioco). Oltre ai 12 calciatori indagati spunta anche il nome di Nicolò Pirlo, figlio di Andrea. Ci teniamo a precisare, però, che il ragazzo non risulta essere nella lista delle persone indagate. A quanto pare anche lui avrebbe piazzato scommesse per cifre importante.

Tanto è vero che il padre, dopo averlo scoperto, gli avrebbe bloccato i conti bancari per evitare che potesse continuare su questa brutta strada. All’epoca dei fatti era minorenne, oggi Pirlo Jr ha 21 anni. Il suo nome è apparso nella chat tra Nicolò Fagioli e Pietro Marinoni. Quest’ultimo è stato sospeso dall’AIA visto che, oltre ad arbitrare gare di Serie D e campionati giovanili, era uno degli organizzatori del giro di scommesse illegali. Il suo compito? Quello di portare clienti e ritirare il denaro in contati dai calciatori.

Pirlo, bloccati tutti i conti: “30k è tanta roba…”

Nell’inchiesta che sta portando avanti l’agenzia di stampa “AGI” spicca una chat tra Marinoni e Fagioli. Una chat datata 7 giugno 2022 dove sembrerebbe che Nicolò Pirlo effettui scommesse tramite le piattaforme gestite da Tommaso de Giacomo. Il centrocampista viola scrive così all’arbitro riferendosi al figlio del tecnico: “È uno di noi. È andato a recupero e suo papà l’ha beccato e gli ha bloccato i conti fino a che non ha compiuto i 18 anni. Ma fare a 17 anni 30k di credito è roba“.

Nell’ultimo periodo il figlio di Pirlo era apparso nelle pagine di cronaca sportiva per aver ufficializzato il suo ingresso nell’agenzia “You First” che cura gli interessi di molti calciatori importanti. Tra questi Fabian Ruiz e Davide Calabria. Non è da escludere, a questo punto, che nei prossimi giorni la Procura di Milano possa andare a fondo in questa vicenda e trovare altri dettagli importanti che riguardano Pirlo Jr.