“E’ il nuovo allenatore della Roma”: scelta fatta | C’è l’annuncio ufficiale su Gian Piero Gasperini

“E’ il nuovo allenatore della Roma”, c’è l’annuncio ufficiale riguardante Gian Piero Gasperini: non ci sono dubbi



A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto Gian Piero Gasperini, dopo nove anni dal suo approdo, lascerà la città di Bergamo e, soprattutto, l’Atalanta. Nonostante non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale le ultime voci parlano molto chiaro.

Soprattutto per quanto riguarda il suo futuro che, molto probabilmente, sarà altrove. Gli interessamenti nei confronti del tecnico di Grugliasco non si fanno attendere. Soprattutto in Italia dove il suo profilo piace a diverse squadre.

Nell’ultimo periodo, inoltre, il suo nome è stato accostato (anche con una certa insistenza) alla panchina della Roma che, al termine di questa stagione, saluterà Claudio Ranieri oramai prossimo a diventare un nuovo dirigente del club capitolino.

Nel frattempo, però, proprio sul futuro di Gasperini arrivano degli importanti aggiornamenti. Un annuncio, una dichiarazione, che ovviamente non poteva affatto passare inosservato: “E’ il nuovo allenatore della Roma“.

Gasperini, importanti aggiornamenti sul suo futuro: le ultime dichiarazioni

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del “Messaggero” è intervenuto il tecnico della Roma, Claudio Ranieri. Tantissimi gli argomenti affrontati. Quelli più importanti, ovviamente, quelli riguardanti il prossimo e futuro allenatore della squadra giallorossa. Poche settimane fa, in conferenza stampa, lo stesso nativo di Testaccio aveva spento ogni tipo di speranza e voci che volevano Gasperini nuovo mister della Roma per la prossima stagione. Nella chiacchierata ci ha tenuto a ribadire che il nuovo allenatore non lo sceglierà lui visto che sarà compito della dirigenza e società.

Ovvero i Friedkin avranno l’ultima parola. Non è da escludere che Ranieri possa fare anche una lista di allenatori giusti e possibili candidati alla panchina. A dire il vero già c’è: da 7-8 nomi la stessa è stata ridotta a 3-4. Ovviamente sempre secondo lui. A prescindere da chi arriverà è sicuro che si tratterà di un allenatore bravo e competente. E se si trattasse proprio di Gasperini. Su questo tema Ranieri è stato molto chiaro ed, allo stesso tempo, ha voluto mettere una volta e per tutte i puntini sulle “i”.

Annuncio ufficiale su Gasperini: “Chi vi risponderebbe no?”

Oltre ad aver smentito di essere andato a cena con Erik ten Hag (“Mai incontrato“), ha risposto alla solita domanda riguardante Gasperini. In questo caso le affermazioni non hanno bisogno di presentazioni né di altro.

“Se abbiamo pensato a Gasperini? Certamente. Ho sempre detto che più bugiardi dei calciatori ci sono soltanto gli allenatori ex calciatori. Torno serio, signori miei andate a chiedere a qualsiasi allenatore se sarebbe felice di allenare la Roma. Chi vi risponderebbe di no?“.