Ibrahimovic, sono le ore più buie: lutto gravissimo | L’allenatore è morto nella notte

Un terribile lutto quello che ha colpito, nelle ultime ore, Zlatan Ibrahimovic: il dirigente rossonero è senza parole

Una di quelle notizie che hanno sconvolto il mondo del calcio nelle ultime ore. Una vicenda che ha colpito anche una leggenda come Zlatan Ibrahimovic. L’attuale dirigente del Milan, infatti, è senza parole dopo aver ricevuto la terribile notizia.

Uno dei suoi ex allenatori, che ha avuto nel corso della lunga carriera professionistica, è venuto a mancare nel cuore della notte. Il suo cuore, infatti, ha smesso di battere per sempre. A comunicare la scomparsa ci ha pensato la famiglia del defunto con una nota.

In queste ore tantissimi club, calciatori, dirigenti ed amanti del calcio lo stanno ricordando con affetto ed, allo stesso tempo, ringraziando per quello che ha saputo dare a questo sport. Il tutto con dei semplici messaggi postati in rete.

Non sono ancora stati rese note informazioni per quanto riguarda il funerale dell’ex tecnico. La cosa certa è che Ibrahimovic non potrà mai dimenticarlo. Soprattutto perché la sua straordinaria carriera ha avuto inizio solo e grazie a lui.

Ibrahimovic, lutto per il dirigente: l’allenatore è scomparso nella notte

All’età di 82 anni è venuto a mancare Leo Beenhakker. Un lutto che ha colpito, in particola moro, il calcio olandese. Il tecnico, nel corso della sua carriera professionistica, ha guidato squadre importanti come Ajax e Real Madrid. Le stesse che, attraverso una nota, lo hanno ricordato e ringraziato per quello che ha offerto al mondo del calcio. Come annunciato in precedenza è stata la famiglia a diramare il triste comunicato. Il suo ultimo ruolo è stato quello di consulente della Federazione del Trinidad e Tobago.

Si era trattata della sua seconda esperienza nel Centro America dopo che aveva guidato la Nazionale del Paese nel 2005/06. Tra le nazionali che ha guidato anche l’Olanda (anche se per un breve periodo), Arabia Saudita e Polonia. Il suo nome, inoltre, è diventato famoso per aver portato un certo Zlatan Ibrahimovic, alle prime armi, all’Ajax. Una carriera, quella dello svedese, che è appunto iniziata grazie a Beenhakker che lo ha voluto a tutti i costi per andare a rinforzare il reparto offensivo dei ‘Lancieri’ dell’epoca.

Lutto nel mondo del calcio, Ibra è commosso: se ne è andato il grande tecnico

Una carriera, quella da allenatore, che ha avuto inizio nel 1965 alla guida dell’SV Epe. Terminata, nel 2007, con il Feyenoord. Tra gli anni ’80 e ’90 è stato uno dei migliori allenatori europei ed uno dei pochi a vincere il campionato olandese: sia con il Feyenoord che con l’Ajax.

I ‘Lancieri’ li ha allenati in tre occasioni: dal 1979 al 1981, poi dal 1989 al 1991 e dal 2000 al 2003. Con il top club olandese ha vinto 4 trofei. Sulla panchina del Real Madrid è stato dal 1986 al 1989 e nel 1991/92, vincendo 3 volte la Liga ed altre coppe.