Ha fatto come Calhanoglu: il Milan ne perde un altro a fine stagione | Tifosi rossoneri gelati

Una partenza che potrebbe far molto male ai tifosi rossoneri: a fine stagione potrebbe andar via definitivamente.

Sono state innumerevoli le delusioni che la dirigenza del Milan dovrà includere nel bilancio finale della propria stagione.

Il progetto, nonostante gli enormi investimenti messi sul tavolo, non è mai decollato e il primo ad essere sacrificato è stato proprio Fonseca.

Con l’arrivo di Conceicao però le cose non sono affatto migliorate e i rossoneri sono stati velocemente eliminati dalla Champions League, oltre che dalla corsa Scudetto.

Ora però le cattive notizie potrebbero arrivare anche dal calciomercato, cona la finestra estiva sempre più vicina e un big in uscita.

Un altro addio importante

Sarà nuovamente tempo di cambiamenti in casa rossonera. Le mosse di mercato fatte la scorsa estate non hanno dato i loro frutti e ora la Furlani e Ibrahimovic hanno intenzione di ripartire da zero e percorrere una strada diversa. Ma per fare le prossime operazioni servono necessariamente fondi, che però dovranno essere prelevati in parte dalle cessioni dei giocatori già presenti in rosa.

Ecco perché in Via Aldo Rossi stanno pensando a chi potrebbe essere una pedina da sacrificare per ottenere una plusvalenza e reinvestire il profitto in nomi diversi. La sensazione è che il primo elemento sulla lista dei dirigenti rossoneri sia quello di Malick Thiaw. L’ex Bayer Leverkusen, come Calhanoglu, fa gola a moltissime squadre europee e sarebbe già sul piede di partenza.

La trattativa

Il difensore tedesco ha fatto bene nelle ultime stagioni e l’investimento di circa 9 milioni di euro fatto dal Milan per prelevarlo dallo Schalke 04 sembra sia stata una delle poche mosse riuscite da parte della nuova dirigenza. Le buone prestazioni e la maglia da titolare conquistata più volte ha fatto sì che il suo valore crescesse: oggi viene valutato circa 20/25 milioni di euro.

Cifre importanti che permetterebbero di mettere a bilancio una plusvalenza non da poco, oltre che a portare denaro fresco da riutilizzare per nuovi rinforzi. Per il calciatore tedesco ci sarebbero in prima fila proprio il Bayer Leverkusen e i cugini del Baayern Monaco, pronti a sedersi al tavolo delle trattative per concludere l’affare. Sarà quindi compito del nuovo Ds (Tare?) alzare la posta e trarre il massimo profitto da una possibile trattativa, facendo anche leva sulle inglesi, come il Tottenham, l’Arsenal e il Newcastle.