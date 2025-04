Devi lasciare la casa immediatamente: Vieri “sotto” di 6 milioni | Ha messo la villa in vendita

Bobo Vieri è costretto a vendere la villa di proprietà, sei milioni la cifra da recuperare per l’ex bomber della Nazionale

Christian Vieri è stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione. La sua è stata una carriera di alto livello, con oltre dieci squadre che hanno potuto esultare per le sue reti, tra cui due all’estero, l’Atletico Madrid e il Monaco. Per lui sei anni all’Inter, con cui ha vinto una Coppa Italia e ha festeggiato quota 200 gol in serie A.

In precedenza ha vinto uno scudetto con la Juventus e una Coppa delle Coppe con la Lazio, sempre decisivo in area di rigore con la sua forza fisica e capacità di essere incisivo sotto porta.

Anche con la maglia della Nazionale italiana si è fatto notare, con la media di una rete ogni due partite, due Mondiali e un Europeo a cui ha preso parte.

Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo ha coltivato alcune passioni, come quella della discoteca, dove ogni tanto si presenta in consolle. Con amici ed ex colleghi ha dato vita alla Bobo Tv che commenta senza peli sulla lingua l’andamento del campionato.

Una Pasqua da dimenticare per Bobo, ecco cosa è successo

Durante le vacanze pasquali Vieri è andato alle Maldive in compagnia della moglie e delle due figlie. Quello che doveva essere un rilassante momento familiare si è trasformato in un incubo perché l’ex bomber è stato ricoverato in ospedale.

A raccontare la disavventura è stato proprio Bobo sui propri social, dove ha pubblicato le immagini di lui in ospedale, sdraiato sul lettino e con la maschera dell’ossigeno, questo perché un polmone fischiava.

Vieri ha messo in vendita la propria villa, il costo è da capogiro

Vieri ha messo in vendita un casale di 900 metri quadrati, immerso in un parco di 12 ettari, con piscina riscaldata e palestra. Il costo è di sei milioni e mezzo di euro, pari ai debiti che dovrà sostenere chi deciderà di acquistarla.

Questo angolo di paradiso si trova nelle colline della provincia di Prato, a pochi passi da Firenze. Una villa mozzafiato che Vieri ha deciso di cedere, anche considerando che oggi vive negli Usa.