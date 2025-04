Giuntoli ha scoperto un fenomeno: 50 milioni in estate, la difesa è tornata quella di un tempo

Potrebbe essere il prossimo crack di mercato: Giuntoli vuole mettere sul piatto 50 milioni e dargli le chiavi dell’attacco.

Sembra una nuova Juve quella a guida Igor Tudor. La cura dell’allenatore croato, subentrato a Thiago Motta sta dando i suoi primi frutti due vittorie nelle ultime due partite.

Un’iniezione di fiducia che serviva come l’aria a tutto il mondo bianconero, dai dirigenti, ai calciatori fino ai tifosi.

Ma a Torino c’è la consapevolezza che la rincorsa al quarto posto, se davvero questo dovesse essere il risultato alla fine della stagione, non è sufficiente e serve assolutamente alzare l’asticella.

Ecco perché Giuntoli sarebbe già pronto a mettere a segno un nuovo colpo per l’arrivo dell’estate. Il Ds toscano starebbe preparando 50 milioni per arrivare ad un giovane talento e rinforzare l’attacco.

La mossa di mercato

Sono sempre più numerose le voci che parlano di un crescente interesse da parte della Juventus per Malick Fofana. In questa stagione il gioiello classe 2005 del Lione ha fatto registrare numeri impressionanti che ovviamente hanno attirato l’attenzione dei più grandi club europei.

Con nove gol e cinque assist in 34 partite, Fofana è diventato un perno fondamentale del reparto offensivo della squadra francese. Velocità, rapidità, dribbling, e fiuto da gol: sono queste le caratteristiche che hanno convinto Giuntoli tanto da inserirlo in cima alla lista dei potenziali acquisti durante la prossima sessione di mercato.

L’offerta monstre

Il Lione valuta Fofana almeno 5o milioni di euro, cifra che potrebbe scendere a 45, ma non oltre. Si tratterebbe quindi di un impegno non da poco per il club torinese, a corto di denaro dopo gli investimenti fatti a gennaio. Ma se dovesse esserci davvero una partenza di Vlahovic, Giuntoli potrebbe avere i liquidi necessari per fare un tentativo e portare in maglia bianconera il 19enne belga.

L’operazione non è di quelle semplici e per ora il dirigente della Juventus avrebbe solamente sondato il terreno per valutarne la fattibilità. Non si esclude però la possibilità di inserire nella trattativa contropartite tecniche, come McKennie o Nico Gonzalez. Ad ogni modo molto dipenderà dai risultati sportivi e dalla qualificazione o meno alla prossima edizione di Champions League.