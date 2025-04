Cristiano Ronaldo è inconsolabile: condoglianze dal Portogallo | Mondo del calcio devastato

Cristiano Ronaldo in lacrime, tutto il Portogallo è rimasto colpito dalla notizia, il mondo del calcio non sarà più come prima

Cristiano Ronaldo ha nel mirino il goal numero 1000 della sua carriera. Una sfida a distanza con il rivale storico Lionel Messi. I due campioni hanno questo obiettivo che allontana il giorno del loro ritiro. Per CR7 una stagione positiva in Arabia, con 21 goal in 25 presenze in campionato nell’Al-Nassr, allenata dall’ex Milan Pioli.

Una media realizzativa da vero bomber, che testimonia la sua capacità di andare a segno in ogni modo possibile e di avere ancora nelle gambe i novanta minuti, a discapito dei 40 anni compiuti poco tempo fa, frutto anche di una condizione fisica invidiabile.

Con il suo Portogallo punta al Mondiale del prossimo anno, con l’ultima occasione per alzare l’unico trofeo che gli manca nella sua parentesi calcistica da fuoriclasse, in cui si è tolto molte soddisfazioni, sia personali che a livello di squadra.

Un talento che è stato scoperto da Aurelio Pereira, celebre talent scout dello Sporting Lisbona che ha avuto il merito di intravedere doti calcistiche fuori dal comune nel giovane Ronaldo, poi esploso a Manchester United con sir Alex Ferguson in panchina.

Ronaldo affranto dal dolore, le sue parole commuovono il web

E proprio lo scopritore di CR7 si è spento nelle ultime ore, gettando nello sconforto la stella, che lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio sul proprio profilo X: “Non smetterò mai di essere grato per tutto quello che ha fatto per me e per tanti altri giocatori. Vivrà per sempre. Grazie di tutto. Riposa in pace“.

Condoglianze anche da parte del club che ha lanciato Ronaldo, che si augura di vincere la Liga e dedicare il trofeo a una figura cardine che saluta così il mondo del calcio.

Ha fatto la storia del calcio portoghese, i meriti sono sotto gli occhi di tutti

Lo Sporting ha ricordato che a Pereira è stato attribuito il merito di aver scoperto dieci dei giocatori campioni d’Europa con il Portogallo negli Europei di Francia del 2016.

Ha allenato le squadre giovanili del club per 20 anni, testimonianza, inoltre, del forte legame che aveva creato con la società di Lisbona, in corsa per vincere il campionato portoghese, con due punti di distanza dal Benfica capolista.