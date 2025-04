ULTIMORA Inter-Bayern, grave infortunio: “Si è rotto il perone” | Non parte nemmeno per San Siro

Ultim’ora Inter-Bayern Monaco, grave infortunio per il club tedesco: si è rotto il perone. Non partirà nemmeno per San Siro

Ieri sera il Paris Saint Germain ed il Barcellona, nonostante siano uscite sconfitte dai campi rispettivamente di Aston Villa e Borussia Dortmund, sono state le prime due squadre a staccare il pass per le semifinali di Champions League.

Questa sera le ultime due sfide del tabellone: Real Madrid contro l’Arsenal e l’Inter che ospiterà il Bayern Monaco. Una vera e propria impresa quella che cercano i bavaresi che, nei minuti finali dell’andata, hanno perso l’incontro per 1-2.

Questi, però, sono stati giorni davvero complicati per Vincent Kompany. Il tecnico belga, infatti, ha dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno visto protagonisti (anche se in questo caso è giusto dire vittime) i suoi migliori calciatori.

Nel frattempo, però, per la capolista attuale della Bundesliga continua a piovere sul bagnato. Un nuovo infortunio, infatti, che ha allarmato l’intero ambiente bavarese: rottura del perone e niente trasferta in quel di Milano per il big match di questa sera.

Verso Inter-Bayern Monaco, niente big match: rottura del persone

Pessime notizie in casa Bayern Monaco. Anche se la nota “positiva” di tutto questo è che non riguarda la squadra di Kompany. Ad aver rimediato un brutto ko, infatti, è il presidente della società tedesca. Si tratta di Herbert Hainer. Una vera e propria maledizione quella che ha colpito uno dei più importanti club al mondo in questi ultimi giorni.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano ‘Bild‘, e da altre fonti tedesche, pare che il numero uno della società si sia procurato la rottura del perone mentre stava facendo sport la scorsa domenica. Un infortunio non di poco conto visto che non gli permetterà di poter assistere al match in uno degli stadi più affascinanti d’Europa come il ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro.

Verso Inter-Bayern Monaco, infortunio dell’ultima ora: non sarà a San Siro

Il 70enne presidente del club tedesco resterà fermo nella sua abitazione. Un infortunio che, comunque, non cambierà i programmi del Bayern Monaco che ha un solo obiettivo: quello di ribaltare completamente sia la situazione che il risultato.

Di fronte, però, troveranno un Inter che ha voglia di semifinale e darà del filo da torcere ai campioni tedeschi. Inzaghi, intanto, sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, anche se dovrebbe confermare l’11 di sempre.