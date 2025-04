Finisco la stagione, poi lascio l’Inter: Inzaghi adesso è disperato | Lo ha detto in conferenza stampa

L’ha detto pubblicamente in conferenza stampa, Inzaghi è rimasto pietrificato: a fine stagione dirà addio ai nerazzurri

Sembrerà assurdo ma è tutto vero. Inizialmente i tifosi e la squadra non potevano crederci ma è realtà: il calciatore dell’Inter ha sganciato una vera e propria bomba nella sua ultima conferenza stampa, dicendo che a fine stagione lascerà l’Inter.

Una notizia che ha totalmente scosso l’ambiente nerazzurro, soprattutto il suo allenatore, Simone Inzaghi, rimasto totalmente pietrificato dalla notizia. Non si aspettava minimamente un annuncio del genere, ancor di più in un periodo così delicato come quello che sta attualmente vivendo il club.

Il Biscione è praticamente nel clou della stagione. Manca un mese e mezzo alla sua fine ed è in lotta per vincere ogni competizione. La sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro i rivali del Milan è oramai archiviata, adesso sogna in grande e sogna il Triplete.

Un desiderio che potrebbe tranquillamente diventare realtà dato il loro rendimento. Attualmente occupano la prima posizione nella classifica di Serie A Enilive, in ‘bagarre’ con il Napoli di Antonio Conte, sono in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di finale di Champions League.

Miglior momento

Nell’intervista rilasciata nella vigilia del match con il Bayern Monaco, il nerazzurro ha svelato tutto. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, titolarissimo dello scacchiere dell’Inter, che nonostante i suoi 36 anni riesce ancora ad oggi ad essere tra i migliori calciatori dell’intera rosa, sia per minutaggio che per prestazioni.

L’armeno ha spiegato che è contentissimo di quanto sta vivendo con i nerazzurri sia in Italia che in Europa, frutto di uno straordinario gruppo. Ha detto che è il periodo migliore della sua carriera, un enorme complimento dato che ha militato in club del calibro di Arsenal, Borussia Dortmund e Manchester United.

Fine dei giochi

Allo stesso tempo ha sottolineato che non è facile dopo tantissimi anni reggere mentalmente e fisicamente a ritmi del genere: “Posso dire che è una delle stagioni più difficili che ho giocato, siamo a metà aprile e stiamo ancora giocando su tre fronti. È una delle stagioni più faticose che ho avuto, però d’altra parte è anche piacevole giocare ogni 3-4 giorni, lottando per tutti gli obiettivi. Sono felicissimo di aver raggiunto questo capitolo della mia vita, della mia carriera calcistica“.

Ha successivamente aggiunto: “Magari non ricapiterà, mi sono rimasti 1-2 anni a giocare, magari smetterò a fine stagione, ma per ora sono felicissimo di giocare in questo club e di giocare per tutto quello che stiamo provando a raggiungere” – una chiara allusione che indica che se l’Inter riuscisse a perseguire tutti i suoi obiettivi, a quel punto appenderebbe definitivamente gli scarpini al chiodo.