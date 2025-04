Inter, scandalo in spogliatoio: la moglie tradisce il capitano | E’ successo sotto gli occhi di tutti

Emergono ulteriori dettagli riguardo a un tradimento che ha rovinato il clima sereno all’interno dello spogliatoio dell’Inter

L’Inter sta raggiungendo risultati importanti grazie a una coesione degna di nota da parte di tutto l’organico a disposizione di mister Inzaghi. Grande merito va proprio all’allenatore emiliano che ha fatto sentire tutti fondamentali, con rotazioni rese obbligate dal fitto calendario e con una risposta molto positiva da parte delle seconde linee.

Il leader dello spogliatoio è Lautaro Martinez, che ha raggiunto la maturazione definitiva dopo aver indossato la fascia da capitano, con una media realizzativa in aumento e un contributo fondamentale nei recenti traguardi raggiunti dal club di Viale della Liberazione.

Il bomber argentino è da diverse stagioni ad Appiano Gentile e ha avuto una crescita costante, riuscendo con il tempo a ritagliarsi un posto da titolare.

Un colpo in entrata che è risultato azzeccato e che ha finito per spodestare un connazionale che se ne è andato anche per attriti creati con alcuni compagni di squadra.

Il capitano dell’Inter è stato tradito da un compagno di squadra

Lui è Mauro Icardi, trasferitosi a Parigi all’apice della sua permanenza in Italia. Una scelta che si è rivelata lungimirante e che i tifosi, all’inizio, avevano criticato.

E proprio a Milano la sua moglie e procuratrice Wanda Nara lo aveva tradito con Keita Baldé. Nel programma tv argentino El Ejercito de la Mañana, i giornalisti Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno hanno rivelato che si sarebbe trattato di una storia clandestina e non di un’avventura di una notte.

L’ammissione del tradimento, la loro era una relazione clandestina

La showgirl argentina ha ammesso la storia con Keita Baldé, ma ha precisato di aver iniziato a frequentare il senegalese solo dopo il presunto tradimento di Icardi. Una relazione malsana che ha portato ad attriti anche recenti, pure nella gestione dei figli, e che non sta aiutando il recupero di Mauro dalla rottura del legamento crociato che lo ha costretto a saltare la maggior parte della stagione in corso.

La confessione di Wanda: “All’epoca ero separata da lui e gli raccontai di quella relazione. Mauro ha dei video e mi ricattava dicendo che li avrebbe mostrati. Minacciava di mostrare video intimi, di cui deve averne molti, visto che ha vissuto con me per 12 anni e nella nostra casa c’erano telecamere ovunque“.