Inter, lite e botte tra compagni di squadra: tutto ripreso dalle telecamere | Figuraccia del club

Rissa tra compagni di squadra, scoppia il caos in casa Inter, il clima è rovente, tutto in un momento cruciale della stagione

L’Inter sta per giocarsi la qualificazione alla semifinale di Champions League, con la gara di ritorno contro il Bayern Monaco in cui dovrà difendere il vantaggio maturato all’Allianz Arena, grazie alla vittoria nel finale, conquistata con il tocco sotto porta di Davide Frattesi, abile a sfruttare il cross di Carlos Augusto.

Un impegno da affrontare con la massima serietà e concentrazione, visto che di fronte vi è la capolista della Bundesliga, mai doma e dotata di giocatori di enorme valore, nonostante la pesante assenza di Musiala e le molteplici defezioni in difesa.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni per sostenere una squadra che sta disputando una stagione di grande livello, in corsa ancora su tre fronti, per merito della rotazione efficace che sta mettendo in atto mister Inzaghi.

Nel caso di passaggio del turno l’avversario sarà il Barcellona che ha avuto la meglio del Borussia Dortmund e che si candida, come i nerazzurri, a uno storico Triplete, dato che i blaugrana sono in testa alla classifica della Liga e sono attesi al Clasico che vale la vittoria della Coppa del Re.

Un cammino europeo che evoca dolci ricordi per il popolo nerazzurro

Inter che affrontò in semifinale di Champions League il Barcellona anche 15 anni fa, quando riuscì poi a vincere il torneo. Il club spagnolo aveva come attaccante Luis Suarez, che adesso sta giocando gli ultimi scampoli di carriera con la maglia degli statunitensi dell’Inter Miami.

Nell’ultimo incontro di campionato si è reso protagonista di un altro morso, dopo quello nei confronti di Ivanovic e di Giorgio Chiellini ai Mondiali del 2014.

Ci è cascato di nuovo, ha morso la mano di un giocatore, non ha imparato la lezione

A sorprendere, però, è che la vittima sia stato un suo compagno di squadra, anche al Barcellona, come Jordi Alba. Negli ultimi minuti della partita vinta contro il Los Angeles FC, grazie alla doppietta di Lionel Messi, è scoppiata una rissa.

Nella mischia, l’ex Milan Olivier Giroud ha afferrato Alba per il collo e Suarez, lì accanto, si è girato e d’istinto ha morso la mano che aveva addosso, non rendendosi conto del fatto che era quella del compagno di squadra. Non è prevista una sanzione.