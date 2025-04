Niente Var in Campionato, cambia il regolamento in serie A: “Non serve a niente”

Dubbi e critiche sullo strumento che ha in parte rivoluzionato il ruolo dell’arbitro. Il Var in campionato serve ancora a qualcosa?

Quando è stato introdotto il sistema del Var in Italia ci si aspettavano grandi cose, soprattutto per quanto riguarda quegli episodi dubbi che hanno da sempre caratterizzato il mondo del calcio.

Una sorta di “moviola”, dunque, richiesta da moltissimi esponenti e anche addetti ai lavori e che finalmente diventava (anche se in parte) realtà.

Ma in molti casi questo sistema non è stato in grado di essere risolutivo e, anzi, a volte ha addirittura provocato ulteriori polemiche e incomprensioni.

C’è infatti chi oggi chiede la sua eliminazione o profonda modifica proprio alla luce degli innumerevoli errori avvenuti nonostante la presenza della tecnologia.

“Era meglio prima”

Intervenuto ai microfoni di TV12 durante Udinese Tonight, Tomas Heurtaux, ex difensore della squadra friulana, ha parlato a fondo del club in cui militava e del momento che sta vivendo in questa stagione di certo non facile. La rosa di Kosta Runjaic non sta attraversando un periodo semplice e le sfide sul campo iniziano ad essere davvero pesanti dopo le quattro sconfitte in cinque partite.

L’ex giocatore ha analizzato la gara contro il Milan persa dai bianconeri per 4 a 0, dicendosi comunque fiducioso per il futuro. Ma non ha risparmia una stoccata anche al contorno della gara e all’utilizzo della tecnologia in campo: “Si stava meglio senza VAR – ha riferito a TV12 – o viene utilizzato bene o è meglio non utilizzarlo”.

Via per sempre?

Secondo la bandiera della squadra friulana, infatti, essere l’Udinese vuol dire non avere una mano dagli arbitri: “Certe cose non vengono fischiate“. Durante la puntata ha infatti affermato che in molti casi esistono episodi dubbi in cui squadre come quella bianconera non vengono tutelati, soprattutto quando si affrontano grandi club.

Ecco il perché dei suoi dubbi sull’utilizzo di uno strumento che non sempre si rivela all’altezza delle aspettative. Ad ogni modo, la Lega Serie A ha introdotto alcune modifiche al sistema, come il segnale del Vardict a partire dalla 30esima giornata, con la speranza che possano essere risolte anche quelle lacune che in questi anni si sono presentate in maniera piuttosto frequente.