Scambio con Lewandowski: il Barca si prende l’attaccante bianconero | Al club vanno 80 milioni

Il Barcellona ha deciso di cambiare il suo attacco: via Lewandowski e pronti 80 milioni di euro per il suo sostituto

Dopo tanti anni nel dimenticatoio ed esser stati vicinissimi al fallimento, il Barcellona è ritornato ad essere grande. I Blaugrana sono riusciti nell’ardua impresa di ricostruirsi, ritornando alle vecchie abitudini sulle quali il club è sempre stato fondato.

Stop agli acquisti a prezzi folli dei calciatori e spazio a ciò che ha sempre fatto la differenza nella sua storia: La Masia. Parliamo del settore giovanile migliore al mondo, che anche in questo decennio è riuscito a sfornare talenti internazionali.

Grazie all’impiego dei giovanissimi e all’esperienza di alcuni innesti, sono ritornati a far impaurire tutta Europa. Lo stanno dimostrando in questa stagione, dove a metà Aprile sono ancora in corsa per la vittoria del Triplete, con la Supercoppa Spagnola già in bacheca.

Ciò che però sorprende è come tra tutta questa gioventù, chi risulti essere il calciatore più decisivo è un quasi 37enne. Parliamo di Robert Lewandowski, uno degli attaccanti più forti della storia di questo sport, che continua a dimostrare quanto la sua età sia solo un numero con 40 gol stagionali.

Sguardo al futuro

Come però detto da lui stesso, il suo fisico e la sua mente non reggeranno ancora a lungo. E’ oramai al tramonto della sua carriera, motivo per cui si sta interrogando su come concluderla e conseguentemente il club sta studiando sul come sostituirlo.

Pare che il Direttore Sportivo del Barcellona, Deco, sia già alla ricerca della prossima punta centrale. E tra i tanti nomi segnati sul suo taccuino ce n’è uno in particolare che vorrebbe portare in città a tutti i costi, grazie ad un investimento oneroso di 80 milioni di euro.

Entrato nei radar

Si tratta di Victor Osimhen, attualmente in prestito secco al Galatasaray. Il club turco farà di tutto per trattenerlo ma la volontà del nigeriano è quella di tornare a giocare nei top 5 campionati europei e provare a vincere la Champions League. Potrebbe farlo al Napoli, società proprietaria del suo cartellino, ma le recenti fratture createsi tra lui ed il Presidente Aurelio De Laurentiis impediscono che ciò accada.

Sulle sue tracce c’era la Juventus, con Cristiano Giuntoli che voleva portarlo in bianconero, così come lo fece firmare in azzurro quando ricopriva il ruolo di dirigente nella squadra partenopea. Occhio però alle tante candidate al suo acquisto, dato che oltre i tanti club di Premier League c’è anche il Barcellona, che si è già dimostrato pronto ad esercitare la sua clausola rescissoria. Si attendono nuovi risvolti della vicenda ma una cosa è chiara: Osimhen è voluto da tutta Europa ed in estate si scatenerà una vera e propria asta per accaparrarselo.