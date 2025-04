Ladri in casa: il calciatore è pietrificato, derubato davanti alla fidanzata | Paura nella Capitale

Ennesimo furto e tantissima paura per la famiglia del calciatore: i ladri sono entrati in casa ed hanno derubato oggetti di valore

Essere calciatori non implica avere una vita perfetta come molti decantano. C’è da considerare che così come in ogni ambito, anche per loro esistono gli aspetti positivi e quelli negativi che inevitabilmente influenzano la loro vita.

Certamente si ha la fama e si dispone di una vita agiata dal punto di vista economico ma non è tutto rosa e fiori. Essere conosciuti equivale all’esser sempre sotto i riflettori, motivo per cui la loro privacy scompare nel momento in cui mettono piede fuori dalla propria abitazione.

Non sono più liberi di poter andare in giro senza che le altre persone lo sappiano. Che sia per una semplice passeggiata o per andare al parco con il proprio animale domestico o i propri figli, tutti sanno dove e con ti trovi, divulgando immediatamente l’informazione attraverso i social network.

Automaticamente devono prestare ancor più attenzione a chi li circonda. Questo perchè avendo oggetti di valore con sè o in casa propria l’arrivo dei malviventi può essere sempre dietro l’angolo, incombendo in spiacevoli situazioni.

Calciatori derubati

Bisogna essere ancor più vigili soprattutto negli ultimi anni, periodo in cui il numero dei furti sta aumentando vertiginosamente. Difatti molti calciatori, così come figure ben note, si stanno circondando di guardie che possano difenderli da eventuali aggressioni.

Ed è ciò che ha deciso di fare un atleta della Capitale, che ha ritrovato la casa sottosopra al suo rientro, dopo esser uscito con la sua compagna. Una notte di relax che si è trasformata in un vero e proprio incubo, vedendogli sottratti oggetti da migliaia di euro.

Ladri in casa

Le vittime dell’accaduto sono Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e Chiara Nasti, la sua partner. Ai due hanno rubato vari orologi Rolex e gioielli di lusso, oltre a decine di vestiti firmati. Furti che coppia ha deciso prontamente di denunciare alle autorità, attualmene al lavoro per trovare i colpevoli.

I due coniugi hanno anche sporto denuncia per la loro domestica, dato che secondo La Repubblica avrebbe approfittato della loro assenza per scattare foto agli abiti ed a diversi gioielli di valore, postate sul suo profilo social. Post successivamente scomparsi, da qui l’accusa nei suoi confronti: “Riteniamo possa essere implicata nel furto di luglio o che ci abbia derubato successivamente“. Le indagini sono attualmente in corso ma c’è da guardare il bicchiere mezzo pieno: fortunatamente non sono stati coinvolti in nessun sequestro di persona.