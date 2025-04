Bianconeri nel caos: allenatore in ospedale | Malore improvviso, squadra distrutta dalla notizia

La squadra è rimasta devastata quando l’ha saputo: l’allenatore dei bianconeri non sta bene, è finito in Ospedale

Una terribile notizia si è abbattuta sul mondo del calcio questa mattina; è arrivata proprio come un fulmine a ciel sereno, facendo gelare tutta la società. Adesso tutti i calciatori, i dirigenti e lo staff sono in piena apprensione per lui, sperando si rimetta quanto prima.

Il protagonista è il noto allenatore dei bianconeri, che ha avuto un malore che inevitabilmente lo costringerà a star lontano dal campo da gioco. Il tutto è avveuto improvvisamente, senza che avesse mai destato alcun tipo di sintomo, motivo per cui l’accaduto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Purtroppo nell’ultimo periodo questo tipo di informazioni sono all’ordine del giorno. Il numero dei casi sta aumentando sempre di più, tant’è che sia l’Internet che i principali canali TV ne parlano in continuazione durante il corso delle giornate.

Attualmente è ricoverato in Ospedale, per far sì che le sue condizioni restino sotto controllo ed i medici possano intervenire in caso di necessità. Non ci resta che sperare per l’ennesima volta che vada tutto vada per il verso giusto.

Eroe della città

Chi sta vivendo attualmente questo periodo poco felice è Eddie Howe, il tecnico del Newcastle United. Da quando è arrivato sulla panchina dei Magpies ha portato il club ad un livello nettamente superiore, tant’è che oggi è una delle migliori rose dell’intera serie a inglese.

Oltre a centrare l’obiettivo societario di qualificarsi per la prossima edizione di Champions League, l’inglese è riuscito nell’impresa di riportare un trofeo a Newcastle. Dopo oltre 70 anni ha fatto gioire i tifosi, vincendo la Carabao Cup contro l’allora imbattibile Liverpool di Arne Slot.

Momenti di tensione

Le sue condizioni attualmente preoccupano tutti, dato che sin da Venerdì non si è sentito bene. L’ha riportato il club stesso, creando un alone di apprensione ed ansia intorno alla sua salute, comunicando che avrebbe saltato la gara di campionato contro il Manchester United. Partita vinta successivamente dai padroni di casa per 4-1 al Saint James Park.

Il vice allenatore Jason Tindall, uomo con cui Howe collabora da anni, ci ha tenuto a spendere due parole per lui ai microfoni di Sky Sports UK: “Non è stato bene questa settimana ed è stato ricoverato in ospedale venerdì sera. Tutti gli augurano il meglio e sono sicuro che tornerà presto con noi. Quando sei malato tutta la settimana è difficile avere il solito impatto sulla squadra. I giocatori conoscono le aspettative, quindi è importante che scendano in campo e offrano una prestazione di cui l’allenatore possa essere orgoglioso“, ha dichiarato prima della goleada inflitta ai Red Devils. I calciatori hanno risposto presente, adesso tocca a lui ritornare, con tutto il mondo dello sport che si augura che accada quanto prima.