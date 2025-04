Roma, arriva l’annuncio per giugno: “Daniele De Rossi sarà l’allenatore” | Ritorno in panchina deciso

Il tecnico romano pronto per una nuova avventura, ma ora c’è chi lo sponsorizza e dice che sarà un grande allenatore.

L’esperienza di Daniele De Rossi come mister della Roma non è stata particolarmente positiva. L’ex capitano giallorosso aveva sposato il progetto Friedkin, ma dopo poche partite dall’inizio del campionato è stato esonerato senza troppi complimenti.

Una fine giudicata da molti come ingloriosa, soprattutto alla luce di quello che è stato il rapporto storico tra l’ex calciatore e la società capitolina.

Un rapporto spezzato con violenza e, probabilmente, a causa di errori di gestione che si potevano evitare.

Ma ciò che fatto è fatto e De Rossi è pronto a tornare. Per giugno e per gli anni a seguire le sensazioni di molti personaggi che contano nel calcio sono positive e c’è chi è pronto a scommettere su di lui.

Arrivano le parole di elogio

Che Daniele De Rossi fosse un allenatore capace e intenditore di calcio non era affatto in dubbio. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo il classe ’83 ha iniziato subito come collaboratore tecnico per la nazionale italiana, sedendosi poi sulla panchina della Spal e, dopo aver conseguito la licenza UEFA Pro con successo, arriva subito l’occasione della vita: la sua Roma.

Un’occasione che non si poteva rifiutare e che, un romantico come lui, ha deciso di accettare al volo, con tutti i rischi del caso. Nonostante il buon finale di stagione che gli vale il rinnovo di contratto, arriva la separazione forzata dopo solo 4 partite nella stagione del 2024. Incomprensioni o indecisioni da parte dei Friedikin che però non hanno scalfito le capacità di De Rossi, su cui è voluto intervenire anche Francesco Totti con delle parole di elogio non indifferenti.

Un futuro garantito

Dal suo dibattuto viaggio in Russia per l’International Rb Award di Mosca, Francesco Totti ha parlato ai microfoni dell’emittente Match TV. Tra i tanti argomenti affrontati nell’intervista, l’ex storico capitano della Roma ha parlato anche del suo amico De Rossi e della carriera di allenatore appena iniziata.

“Penso che Daniele diventerà un grandissimo tecnico – queste le parole di Totti – gli è mancata un po’ di esperienza, ma non poteva dire di no alla Roma. Può comunque diventare un allenatore eccezionale”. Questo l’augurio dell’ex numero 10 giallorosso che potrebbe quindi inaugurare il ritorno su una panchina del 41enne romano.