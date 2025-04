ULTIMORA Cristiano Ronaldo, è disperato: ha preso fuoco la stanza da letto | Incendio gravissimo

Poteva finire anche peggio, ma lo spavento è stato enorme: la stanza da letto di Cristiano Ronaldo ha preso fuoco.

Brutta avventura per CR7. Il calciatore portoghese dell’Al-Nassr non avrà passato una grande nottata nelle ultime ore, complice un episodio gravissimo che poteva andare anche peggio.

In pieno campionato arabo, il campione della squadra giallo blu ha messo a segno ancora un importante doppietta contro i campioni dell’Al-Hilal nel big match di stagione.

Dopo l’importante partita Ronaldo è tornato a casa, ma non c’è stato il tempo per concedersi del relax.

La stanza da letto di Cristiano ha preso fuoco e c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco per poter domare l’incendio.

Cosa è successo

Brutta disavventura per il calciatore del Portogallo, anche se questa non ha a che fare con una delle sue ultime partite con la maglia dell’Al Nassr. O Globo ha riferito di un pauroso incendio scoppiato dentro un hotel di sua proprietà che si trova a Marrakech, in Marocco.

Si tratta del lussuoso “Pestana CR7 Marrakech”. Non è stato un semplice incidente che ha provocato un po’ di fumo o qualche scintilla, ma un incendio di grandi dimensioni che ha richiesto l’intervento delle squadre della protezione civile per contenere le fiamme.

La paura che potesse andare molto peggio

Ovviamente ci sono stati danni non da poco che però verranno calcolati nelle prossime ore dopo che tutto sarà tornato alla normalità. Per fortuna nessuna delle persone presenti nella struttura è rimasto ferito, cosa non scontata visto che l’incendio poteva espandersi in altre zone dell’albergo e raggiungere persone inermi, oltre al terzo piano. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per capire che cosa abbia scatenato le fiamme e se ci siano state delle responsabilità.

Intanto Cristiano Ronaldo è stato nuovamente protagonista in Saaudi League nella sfida al vertice tra l’Al-Hilal e il suo Al Nassr FC. Il numero 7 della squadra araba ha messo a referto una doppietta nella vittoria fuori casa per 3 a 1 della sua squadra. Tre punti che permettono ai gialloblu di volare al terzo posto e a 8 punti di distacco dalla capolista Al-Ittihad.