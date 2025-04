Ha firmato Virgil Van Dijk: ULTIMORA clamorosa, arriva gratis e firma per due anni

Il difensore olandese ha scelto il suo futuro: firma sempre più vicina e contratto biennale in arrivo.

Che Virgil Van Dijk sia uno dei difensori più forti al mondo non si discute. Il centrale, colonna portante del Liverpool, è tra i migliori interpreti del suo ruolo e continua ad esserlo anche a 33 anni.

Non è un caso che sia ancora corteggiato dalle più grandi squadre del continente, non solo quindi in Premier, ma anche in Spagna, Francia e Italia.

Una curiosità, quella per il difensore di Breda, che aumenta in misura proporzionale all’avvicinarsi della scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2025.

Ma la notizia di oggi è che Virgil è pronto a mettere la firma su un nuovo contratto dalla durata di due anni.

Clamorose rivelazioni sul suo futuro

Dove andrà il prossimo anno Virgil Van Dijk? La stagione non brillante con il Liverpool, la voglia di cambiare da parte del club inglese e la scadenza imminente del contratto hanno alimentato ulteriormente le voci sulla sua possibile destinazione.

Ma ora, in maniera del tutto inaspettata e improvvisa, arriva più che un indizio sull’imminente scelta del calciatore. Manca davvero poco prima della firma sul nuovo contratto.

Tutto fatto: manca solo la firma

A parlare di quello che potrebbe accadere a breve è stato lo stesso difensore, secondo cui sarebbero partite le discussioni interne con il Liverpool. Il post sui social pubblicato dal 33enne è un chiaro segnale di quello che potrebbe avvenire molto presto: un rinnovo con i Reds. A confermare questa ipotesi ci ha pensato anche Sky Sport DE, secondo cui il difensore nato a Breda dovrebbe rinnovare il contratto e firmare un nuovo biennale.

Una scelta per nulla scontata, dato che il centrale era stato accostato ai grandi club della Premier, senza tralasciare l’ormai classica opzione araba e la possibilità di emigrare negli Stati Uniti, magari raggiungendo Lionel Messi. Come anticipato da The Athletic, il capitano dei Reds continuerà a sostenere la sua squadra e resterà a disposizione di Arne Slot. La concentrazione è quindi tutta nei confronti dell’attuale stagione e nella rincorsa alla Premier.