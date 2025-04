Voglio giocare la Champions League: Cardinale lo vende come Tonali, 80 milioni per rifare la squadra

Il Milan pensa a un mercato simile a quello di due estati fa, un sacrificio in uscita finanzierà diverse operazioni in entrata, ecco il nuovo Tonali

Il Milan ha ufficializzato nelle ultime ore Fabio Paratici come uomo mercato della prossima campagna acquisti. La mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe spingere alcuni top player a lasciare la squadra, con l’arduo compito di sostituirli in modo degno e senza indebolire il tasso tecnico dell’organico rossonero.

Molto dipenderà anche dal carisma dell’allenatore che prenderà il posto di Conceicao, le cui chance di permanenza al timone del club appaiono, ad oggi, molto poche. Pare una corsa a tre tra Max Allegri, Antonio Conte e Roberto De Zerbi, nomi che potrebbero stimolare anche i giocatori più rappresentativi dell’attuale rosa a scegliere di restare.

In tal caso la dirigenza dovrà mettere in atto una strategia che possa, comunque, consentire di mettere in campo investimenti adeguati per accontentare le richieste del nuovo mister.

La più quotata è quella di fare un sacrificio in uscita con cui poi finanziare diverse operazioni in entrata, come è avvenuto due estati qua con la partenza di Tonali al Newcastle che ha consentito a Cardinale di ingaggiare alcuni ottimi innesti come Pulisic e Loftus-Cheek.

Un’uscita sofferta per i rossoneri ma con cui finanziare la campagna acquisti

Il sostituto del regista azzurro è stato prelevato dall’Eredivisie ed è stato un giovane Reijnders che è il migliore dei rossoneri a livello di rendimento in questa stagione, tanto che si parla di un interessamento del Barcellona, nel caso di cessione di Frenkie De Jong.

I colleghi di Elnacional parlano dell’apprezzamento dei blaugrana nei confronti del talento olandese che ha fatto un ulteriore salto di qualità negli ultimi mesi, arrivando in doppia cifra e superando il proprio record personale di marcature.

Un top club ha intenzione di fare un’offerta importante al Milan

Reijnders ha le qualità per trovare spazio in mezzo al campo della capolista della Liga, in corsa per il Triplete, dopo aver eliminato l’Atletico Madrid e aver centrato la finale di Coppa del Rey, dove affronterà, in un altro scoppiettante Clasico, il Real Madrid.

E proprio con i Blancos si giocherà la vittoria del campionato spagnolo, mentre in Champions League potrebbe trovare sul proprio cammino l’Inter in semifinale.