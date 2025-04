Torno a casa in Bundesliga: dopo il derby l’annuncio | Milano e la serie A è già un ricordo

Pronto per lasciare Milano e tornare a giocare in Germania, l’annuncio dopo il derby, dialoghi avviati sugli spalti, avvistato il futuro tecnico

Tutto in perfetto equilibrio dopo il primo dei due derby che valgono l’accesso alla finale di Coppa Italia, verosimilmente contro il Bologna che ha vinto in modo netto a Empoli. I rossoneri conservano l’imbattibilità nelle stracittadine di questa stagione, con l’esito identico alla precedente.

Il risultato si è sbloccato grazie a Tammy Abraham, prima della conclusione da fuori di Hakan Calhanoglu che ha sorpreso Mike Maignan, coperto in parte dai propri difensori. La rete del turco ha permesso alla squadra di Inzaghi di recuperare lo svantaggio, con la qualificazione che sarà decisa nella gara di ritorno.

Una partita giocata con dinamismo da entrambe le compagini, con uno spettacolo sugli spalti che è stato superiore a quanto offerto in campo. Conceicao ha schierato l’undici migliore mentre i nerazzurri hanno fatto ricorso a qualche seconda linea come Joaquin Correa che ha ben dialogato con Marcus Thuram.

Non è passata inosservata la presenza in tribuna di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter nei quarti di finale di Champions League. Il belga, oltre a monitorare da vicino i nerazzurri, ha visionato un obiettivo di mercato dei bavaresi.

Avvistato il tecnico dei tedeschi, ecco chi è nel mirino del club

La capolista di Germania sta pensando a Malick Thiaw per rinforzare la retroguardia. Il centrale tedesco, classe 2001, è stato ingaggiato dal Milan nell’estate 2022 dallo Schalke 04 e per lui si tratterebbe, quindi, di un ritorno in Bundesliga.

Un profilo che farebbe molto comodo al mister del Bayern data la totale emergenza in difesa, in vista del match d’andata, previsto per la prossima settimana. L’ultimo in ordine cronologico è Leon Goretzka che è rientrato in anticipo negli spogliatoi durante l’ultimo allenamento.

Molti gli infortunati in casa Bayern, Inzaghi sorride in vista dell’andata di Champions

Gli altri indisponibili sono il portiere e capitano Neur, Upamecano, Ito, Pavlovic, Davies e l’ex Juventus Coman. Una lunga lista di assenze che mettono in severa difficoltà Kompany in vista di una sfida complicata.

Inzaghi e i suoi dovranno approfittare di queste defezioni per indirizzare il passaggio del turno già nella prima delle due sfide, consapevole di potersela giocare nonostante il blasone e l’esperienza internazionale dei bavaresi.