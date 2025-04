Il primo colpo di Paratici è un numero 9: Gimenez, no grazie | Ecco il nuovo attaccante

Il possibile nuovo ds rossonero potrebbe avere già un primo colpo in canna: si tenta di tutto per il numero 9.

“C’è un nuovo sceriffo in città”, avremmo potuto titolare in questo modo il mostro articolo se l’arrivo di Paratici a Milano fosse stato ufficiale, ma non è andata così.

L’ex uomo mercato di Juventus e Tottenham è sempre più vicino alla società rossonera, ma non c’è ancora nulla di concreto anche se c’è chi dà il suo arrivo ormai per scontato.

Paratici dovrebbe infatti ricoprire il ruolo di direttore sportivo per la prossima stagione rossonera, portando quindi una ventata di aria fresca ad un progetto che fino ad ora si è rivelato fallimentare.

Ma le novità non sono finite perché il possibile nuovo arrivo in casa Milan potrebbe avere pronto già un colpo da novanta per il reparto offensivo.

La nuova idea per l’attacco

I problemi offensivi di questo Milan sono sotto gli occhi di tutti: fino ad oggi la squadra di Conceicao è riuscita a mettere a segno solo 45 reti contro le 67 dell’Inter, i 63 dell’Atalanta e i 51 della Lazio. Una carenza di +3 che contribuisce non poco all’anonima nona posizione in classifica.

Non si tratta di un acquisto ex novo, ma del tentativo di trattenere in squadra almeno per un’altra stagione Tammy Abraham, centravanti inglese ora in prestito dalla Roma. Il giocatore è stato protagonista nella notte del derby di Coppa Italia contro l’Inter del gol dell’1 a 0 segnato subito dopo l’inizio della ripresa – partita poi pareggiata 1 a 1 – e Ibrahimovic e Furlani vorrebbero tenerlo ancora a lungo.

Colpaccio estivo?

L’impatto di Abraham non è stato certamente devastante come forse ci si aspettava, ma l’attaccante ha di certo dato il suo contributo ad una squadra in piena crisi di identità e alla continua ricerca di un numero 9 capace di risollevare le sorti della squadra. L’insediamento di Paratici potrebbe quindi iniziare con la prima trattativa “interna” per garantire al prossimo allenatore – probabilmente qualcuno di diverso da Conceicao – forza e fisicità su cui lavorare.

La trattativa sarà comunque lunga e difficile, con la Roma che potrebbe esigere di riaverlo indietro, spedendo a Milano Saelemaekers. Lo stesso Abraham ha detto che non conosce quale sarà il suo futuro e, dunque, tutto sarà rimandato alla prossima estate.