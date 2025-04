“Il Milan ha preso Guardiola”: gli mancava solo la serie A | Si aspetta il 20 luglio per firmare

Cresce l’attesa per l’allenatore Blaugrana sulla panchina rossonera: il 20 luglio potrebbe esserci la svolta.

La stagione del Milan è stato un vero e proprio tracollo: un disastro inaspettato visti gli investimenti fatti in estate.

Ma la realtà parla chiaro: in campionato c’è il rischio concreto di non qualificarsi nemmeno per le coppe europee e l’unico trofeo disponibile è la Coppa Italia.

Uno scenario che probabilmente nessuno si aspettava ad inizio anno e sui cui la società dovrà necessariamente intervenire.

Il cambio sulla panchina a fine stagione è praticamente scontato e c’è chi scommette sull’arrivo di Pep Guardiola.

Un ritorno da incorniciare

Il primo cambiamento riguarderà il settore societario: con ogni probabilità sarà Fabio Paratici il nuovo Direttore Sportivo rossonero, dopo l’esperienza con Sampdoria, Juventus e Tottenham. Il 20 luglio è prevista la fine della squalifica di trenta mesi relativa all’inchiesta federale sulle plusvalenze e quindi potrebbe essere proprio quello il giorno della firma e dell’approdo nel club milanese.

Per l’ex Ds bianconero sarebbe un’opportunità meravigliosa da cogliere al volo, mentre per il Milan si tratterebbe poter contare su un dirigente di esperienza e con enormi conoscenze del panorama calcistico italiano e internazionale. L’arrivo di Paratici a Milanello, inoltre, sarebbe il primo passo per il colpaccio Guardiola sulla panchina: il sogno proibito della società guidata da Cardinale.

“Il Milan lo ha preso”

A parlare dell’ipotesi Pep è stato anche il Corriere della Sera, che lo presenta come una valida alternativa al nome oggi più probabile, quello di Roberto De Zerbi. L’allenatore spagnolo sembra essere arrivato al capolinea con il suo Manchester City e potrebbe valutare di tornare in Serie A, ma questa volta come tecnico.

Su “X” (ex Twitter) si sono però già scatenati tantissimi tifosi e utenti rossoneri, come Yunus Sumah, che sulla piattaforma social ha affermato “Il Milan prende Guardiola” rilanciando Radio Rossonera. Possibilità suggestiva difficile da non condividere visto che si parla di uno degli allenatori più forti e vincenti della storia, ma che ad oggi non ha ancora visto alcuna concretezza. Tuttavia la capacità di fuoco a livello economico della società lombarda potrebbe essere tale da offrire al mister del club inglese un progetto ambizioso e a lungo termine, in modo da permettergli di vincere tutto anche in Italia.