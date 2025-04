Finalmente Massimiliano Allegri: comunicato UFFICIALE del club, è già al centro sportivo

Massimiliano Allegri è stato pizzicato con il club, è praticamente fatta: è stato già visto al centro sportivo

Massimiliano Allegri è pronto finalmente a tornare in piazza. L’anno sabbatico era dovuto in seguito al suo ultimo anno alla Juventus dove ne ha visti di tutti i colori ma adesso è pronto a tornare a fare ciò in cui è più bravo: allenare.

Un mister dal carattere impetuoso ma dalla grande abilità nel guidare le proprie squadre. Uno dei migliori al mondo nel creare un forte legame tra i calciatori e soprattutto nel far vincere le società che decidono di ingaggiarlo.

Il tecnico livornese è dunque alla ricerca di un nuovo progetto, con l’auspicio che sia a lungo termine. Vuole un nuovo club in cui rimettersi alla prova e dimostrare nuovamente di che pasta è fatto, e che abbia un’unica condizione: deve essere italiano.

E bene sì, Allegri non ha intenzione di allenare all’estero. D’altronde è la politica che sempre ha adottato dato che nel corso della sua illustre carriera ha rifiutato squadre del calibro di Manchester United e Real Madrid per restare in patria.

Prossima avventura

È in cerca di riscatto e le possibilità per ottenerlo non mancano di certo. Nelle ultime settimane si parlava incessantemente del Milan, in procinto di rifondare, della Juventus stessa ma anche della Roma come post Ranieri, che ha deciso oramai di ritirarsi definitivamente.

Clamorosamente potrebbe aggiungersi alla lista anche il Napoli, che potrebbe separarsi da Conte in estate. Insomma, tante ipotesi che stanno facendo scatenare il web, con continui sondaggi in merito a quale sarà la sua prossima destinazione.

Pizzicato in un nuovo club

A sorpresa, nella scorsa giornata è stato pizzicato improvvisamente in un nuovo club. È stato visto insieme a Federico Cherubini, CEO del Parma, con il quale ha assistito all’allenamento diretto da Cristian Chivu, successo a Fabio Penna a stagione in corso, e visitato il centro sportivo e la sede della società.

Conclusa le sessione di allenamento, ci ha tenuto nel salutare il tecnico rumeno ed il suo staff. Notizia riportata dai gialloblù stessi attraverso un comunicato ufficiale: “L’allenatore, accompagnato dal CEO Federico Cherubini, ha assistito all’intera seduta della squadra di Cristian Chivu, con il quale a fine allenamento si è intrattenuto per un saluto insieme allo staff tecnico. Durante la mattina a Collecchio, Allegri ha visitato per la prima volta la struttura sportiva e l’headquarter gialloblu.”