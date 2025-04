Marotta è su tutte le furie: due giornate di squalifica | La decisione del giudice sportivo UFFICIALE

Il Giudice Sportivo ha emanato la sua sentenza: squalifica per due giornate per il nerazzurro, Marotta è infuriato

Giuseppe Marotta, DS e Presidente dell’Inter, è su tutte le furie. Una reazione dovuta alla sentenza emenata dal Giudice Sportivo che prevede per il nerazzurro ben due giornate di squalifica, proprio nel momento più importante della stagione.

La sospensione è stata rimediata nella gara tra i nerazzurri e l’Udinese di Kosta Runjaić, vinta per 2-1 dai padroni di casa di San Siro. Buona la prima di un Aprile infernale, dato che affronteranno in breve tempo il Milan in semifinale di Coppa Italia ed il Bayern Monaco ai quarti di Champions League.

Nel match sono state decisive le reti di Marko Arnautovic e Davide Frattesi, entrambe su assist di Dimarco. Non è stata utile la rete di Oumar Solet nella seconda metà di gioco, solamente grazie ad uno straordinario Yann Sommer che ha alzato la saracinesca.

Un pressing asfissiante da parte dei bianconeri dopo il primo gol, trasformando l’andazzo della partita in pura follia ma non è stato abbastanza. Il portiere svizzero ha parato qualunque tentativo di pareggiare da parte degli avversari ed ha messo in cassaforte il risultato.

Squalifica ufficiale

Chi ha rimediato la pena è stato Simone Inzaghi, che non è riuscito a contenere la sua foga. Il direttore di gara l’ha espulso nei minuti di recupero, decisione approvata dal mister stesso che ha commentato così quanto successo: “Mi sono arrabbiato sul fallo su Correa: probabilmente c’era il fallo, abbiamo preso il calcio d’angolo. Espulsione giusta, l’adrenalina gioca brutti scherzi”.

Ci ha tenuto a scusarsi con l’arbitro Chiffi: “Ero molto arrabbiato, il fallo su Correa secondo me c’era. Ho visto Chiffi dopo la partita e gli ho detto che non siamo fortunatissimi quando ci incontriamo, ma ha fatto bene ad espellermi e ho chiesto scusa. Non è stata una bella scena, ma pagherò e non ci sarò con il Parma”.

Sentenza del Giudice Sportivo

In Coppa Italia contro i rossoneri ci sarà ma salterà almeno Parma e Cagliari, come stabilito dal GS: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica“.

L’atteggiamento però assunto nei confronti della terna arbitrale potrebbe far variare la lunghezza dell’esito: “A) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; B) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Sarà dunque analizzato il referto di Chiffi per determinare se ci sono episodi aggravanti: chissà se avrà apprezzato le scuse del mister piacentino.