Inter, non basta la penalità: “Deve scendere in serie B” | Nuova sentenza scuote il calcio italiano

L’Inter è destinata a ripartire dalla B, i nerazzurri non saranno più l’unico club italiano a non essere mai retrocesso, la nuova sentenza li condanna

L’Inter ha conservato la vetta della classifica nel turno che ha dato seguito alla sosta per le Nazionali, anche se battere l’Udinese non è stato semplice. I friulani hanno rischiato di rimontare il doppio vantaggio nel finale ma le parate di Sommer hanno fatto esultare San Siro. Tre punti di distacco dal Napoli che ha battuto i cugini del Milan al Maradona, mentre l’Atalanta può dire addio alla corsa per il titolo dopo la sconfitta subita a Firenze.

Una vittoria che è arrivata grazie alle reti di due seconde linee come Marko Arnautovic e Davide Frattesi, a testimonianza della qualità dell’organico nerazzurro, di cui Inzaghi ha bisogno per intero in questo rush finale di stagione, con rotazioni rese obbligate dal calendario.

Ma, se in campo il club di Viale della Liberazione è in corsa in tre competizioni, sono le vicende extrasportive a preoccupare l’ambiente.

La nuova proprietà americana si è trovata a dover fronteggiare una situazione finanziaria drammatica, con un debito ingente lasciato in eredità dalla famiglia Zhang.

Anche il caso ultras ha fatto emergere dei rapporti ravvicinati con alcuni membri del tifo organizzato che non sono tollerati, con la ‘Ndrangheta che si sarebbe infiltrata in curva per la gestione di varie questioni, dal merch ai biglietti.

L’Inter merita di retrocedere, ecco per quale motivo

L’opinionista Franco Melli tuona contro l’Inter, riportando alla luce i fatti relativi al caso Calciopoli. Un’accusa pesante che è sostenuta dai tifosi juventini e che testimonia la disparità di trattamento tra i due club più titolati d’Italia.

La squadra del presidente Massimo Moratti non fu punita anche se si sarebbe resa protagonista di illeciti sportivi. In un video Melli parla di intercettazioni che riportano la responsabilità dei nerazzurri che si sarebbero meritati una sanzione.

“Sentiamo uno scatenato Franco Melli che ci dice cosa ne pensa di Calciopoli e del fatto che l’Inter sia stata l’unica società tra le grandi a non essere processata, nonostante le numerose telefonate dei suoi dirigenti.” pic.twitter.com/Aa7DAGyJn8 — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) March 26, 2025

Un’Inter favorita, il Triplete è figlio della condanna che ha avuto la Juventus

L’Inter ha, invece, potuto approfittare del fallimento bianconero per poter dominare la serie A negli anni successivi, con un ciclo vincente che è culminato con la conquista del Triplete nel 2010.

La retrocessione in serie B non è avvenuta e una mancata condanna è stata oggetto di polemiche in questo ventennio, con battibecchi tra i tifosi rivali che proseguono dopo le ultime vicende extrasportive che riguardano l’Inter.