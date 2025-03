“L’attaccante si è infortunato”: bollettino ufficiale dalla Nazionale | Inzaghi lo ha perso per la Champions

Infortunio per il calciatore in Nazionale - Interdipendenza.net (Pixabay Foto)

Una vera e propria tegola per mister Inzaghi, il calciatore si è infortunato in Nazionale: niente Champions League

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, in cui l’Inter ospiterà l’Udinese domenica pomeriggio alle ore 18, non arrivano buone notizie né per mister Inzaghi e nemmeno per tutto l’ambiente nerazzurro.

La preoccupazione di ogni allenatore, soprattutto quando si ferma il campionato, è che i loro calciatori possano infortunarsi in Nazionale. Purtroppo, anche in questo caso, si è verificato una cosa del genere.

Ad essere colpita la squadra campione d’Italia. La conferma del suo ko è arrivata direttamente dal ct della Nazionale che, intervenuto in conferenza stampa, ha aggiornato i media in merito alle condizioni fisiche dell’atleta.

Lo stesso che, nelle ultime ore, ha preso il primo aereo per fare ritorno a Milano. Di conseguenza le sue condizioni verranno monitorate anche dallo staff medico nerazzurro che farà il punto della situazione. Difficile, a questo punto, vederlo a disposizione in Champions League.

Inter, che tegola per Inzaghi: infortunio in Nazionale per l’attaccante

Nel pomeriggio di lunedì 24 marzo, ovvero il giorno prima del match contro l’Uzbekistan (valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale), è intervenuto il ct dell’Iran, Amir Ghalenoei. Quest’ultimo si è voluto soffermare sulle condizioni fisiche di Mehdi Taremi. Nella gara vinta contro gli Emirati Arabi Uniti, il centravanti nerazzurro è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

Proprio perché le sue condizioni di salute non erano al meglio. La conferma arriva dal suo allenatore della Nazionale che ha così rivelato: “La salute del giocatore è la cosa più importante per noi. Taremi ha un infortunio e ci sta lavorando insieme allo staff medico. Non mi sembrava corretto farlo giocare nell’ultimo match“.

Infortunio in Nazionale per il nerazzurro, Inzaghi lo aspetta con ansia

Contro l’Uzbekistan, invece, è ritornato in campo realizzando una strepitosa doppietta nel 2-2 finale. Segno del fatto che il piccolo problema muscolare è solamente un ricordo. Un grande sospiro di sollievo per mister Inzaghi. Un problema fisico che sembrava non gli stesse lasciando tregua. Un infortunio, appunto, accusato già dal suo arrivo in Italia.

In ogni caso, dal suo ritorno in Italia, lo staff tecnico nerazzurro sta continuando a monitorare la situazione. Il suo obiettivo è quello di poter essere riconfermato anche per la prossima stagione. Su questo, però, bisognerà fare il punto della situazione a fine stagione quando i giochi saranno già che fatti.