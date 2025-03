Mister, non ce la faccio per il derby: Inzaghi riceve la notizia dall’infermeria | Dolore tremendo alla gamba

Inzaghi ha appena ricevuto la notizia dell’indisponibilità di uno dei giocatori chiave dell’Inter per il derby di Coppa Italia, chi giocherà al suo posto

L’Inter sta per recuperare i Nazionali dopo gli impegni delle qualificazioni ai Mondiali e della Nations League a cui hanno preso parte. Questa è l’ultima sosta prima del rush finale di una stagione ancora tutta da decidere ma già da valutare in modo molto positivo dato il rendimento costante avuto dagli uomini di Inzaghi fino a questo punto, tanto da essere ancora in corsa in tutte e tre le competizioni.

Il sogno di un Triplete, 15 anni dopo quello conquistato da Mourinho, è ancora concreto. Gli ostacoli non sono pochi. In campionato sono attesi alcuni scontri diretti ma i nerazzurri confidano di conservare il vantaggio maturato nei confronti del Napoli e dell’Atalanta.

In Champions League l’avversario dei quarti è il Bayern Monaco, capolista in Bundesliga. I baveresi si affidano alle reti di Harry Kane per scardinare la rocciosa retroguardia di Inzaghi, la meno battuta del torneo. Un doppio scontro che si preannuncia equilibrato e dall’esito incerto.

Ma prima del match d’andata in calendario ci sono tre partite importanti. In questo weekend a Milano è attesa l’Udinese che non ha più niente da chiedere al campionato ma che si trova in un buon momento di forma. Ostica anche la trasferta di Parma, con gli emiliani in cerca di punti per evitare la retrocessione e allenati da un ex Inter come Chivu.

Inizia a farsi sentire l’attesa per il derby di Coppa Italia

Nel mezzo di questi due impegni di serie A, l’Inter affronterà il Milan nel primo dei due derby che valgono l’accesso alla finale di Coppa Italia. Inzaghi è intervenuto a Coverciano e ha parlato delle condizioni di salute dei propri centravanti titolari.

Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono reduci da alcuni problemi fisici, dettati anche dai pochi momenti di riposo che hanno avuto in questa lunga e faticosa stagione ma il mister si augura che possano recuperare in fretta ed essere al massimo delle condizioni.

Rischia di saltare il derby, lo ha dichiarato Inzaghi

Queste le parole del tecnico interista: “Thuram si è preso una settimana di cure, perché si trascinava questo problema alla caviglia. Speriamo che alla ripresa ad Appiano Gentile possa già lavorare in gruppo, mentre per Lautaro servirà più pazienza. Il recupero procede bene e speriamo di ritrovarlo il prima possibile”.

Se Thuram sarà comunque a disposizione, con l’Udinese il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno dell’attaccante argentino, oltre a Dumfries che è fermo ai box e a Bastoni che è squalificato. La speranza di Inzaghi è quella di poter schierare Lautaro nel derby ma il disturbo ai flessori preoccupa l’ambiente e rende in dubbio la sua presenza nella stracittadina.