Mister, non ce la faccio: Bayern-Inter, adesso è ufficiale | Forfait proprio del capitano

L’assenza rischia di pesare nella doppia sfida tra Bayern Monaco e Inter, il capitano è costretto a rinunciare al quarto di finale di Champions

L’Inter si prepara a un aprile di fuoco in cui potrebbero essere decise le sorti di una stagione molto positiva. La squadra allenata da Inzaghi è prima in classifica a nove giornate dal termine, con un vantaggio di tre punti sul Napoli e di sei sull’Atalanta, le uniche due compagini che sono riuscite a mantenere il passo della capolista. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali i nerazzurri sono attesi a settimane dense di impegni.

In serie A le prossime avversarie saranno l’Udinese, il Parma e il Cagliari, match da non fallire per arrivare al doppio big match che vedrà di fronte prima il Bologna e poi la Roma, coinvolte nella corsa al quarto posto e in un ottimo stato di salute.

In mezzo alle partite di campionato c’è da considerare anche il doppio derby che vale la finale di Coppa Italia. I cugini del Milan sperano di alzare il trofeo per centrare la qualificazione europea, dato che l’obiettivo Champions si è complicato.

Nei tre precedenti di questa stagione sono arrivate due sconfitte, tra cui quella che è costata la Supercoppa, a Ryad, e un pareggio, nell’ultimo match di campionato, raggiunto in extremis.

La situazione infortuni in casa Inter, chi rientra e chi è ai box

Inter che ha intenzione di proseguire il proprio cammino anche in Champions. Ai quarti affronterà il Bayern Monaco, capolista in Bundesliga. Inzaghi sorride per il rientro dall’infortunio di Dimarco, Darmian e Zalewski, due titolari e una valida alternativa sulle fasce che troveranno spazio nelle rotazioni del mister.

Le condizioni fisiche di capitan Lautaro Martinez e di un altro esterno, l’olandese Dumfries, saranno, invece, valutate nelle prossime ore, con lo staff medico che darà dei responsi che sono attesi con la dovuta preoccupazione.

Il capitano si ferma, apprensione in vista dei quarti di finale tra Bayern e Inter

Anche gli avversari dei nerazzurri devono registrare un infortunio importante. Rischia di saltare l’andata, in programma l’8 aprile, capitan Manuel Neuer. L’esperto portiere tedesco ha un problema al polpaccio e negli ultimi giorni sta svolgendo un allenamento personalizzato.

Nelle ultime partite Kompany ha schierato Jonas Urbig in porta, estremo difensore dell’Under 21 tedesca, che ha commesso un grave errore nello scorso turno di campionato e che è costato la vittoria ai bavaresi contro l’Union Berlino.