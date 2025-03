Prova Tv, adesso è UFFICIALE | Che figuraccia, salta il big match in Champions League

La prova Tv condanna l’Inter, dovrà saltare i quarti di finale di Champions League, le immagini parlano chiaro, il nerazzurro è punito

L’Inter ha centrato con merito la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo aver battuto, anche nella gara di ritorno, gli olandesi del Feyenoord, mostrando una superiorità tecnica netta rispetto agli avversari. Due prove di autorità da parte dei nerazzurri che proseguono il loro percorso netto in campo europeo.

Tanta soddisfazione nell’ambiente per un passaggio del turno che è avvenuto in modo netto. L’urna era stata favorevole ma il club allenato da Robin Van Persie non era da sottovalutare, dato che aveva eliminato i cugini del Milan nei playoff, facendo così sfumare l’ipotesi di un altro derby.

Nonostante il predominio in campo non sia mai stato messo in discussione, il match che è stato disputato a San Siro ha regalato diversi episodi da moviola, con il Var che è dovuto intervenire in più occasioni.

Gli olandesi hanno potuto pareggiare, momentaneamente, la partita, a pochi minuti dal termine del primo tempo, dopo il calcio di rigore che è stato concesso per un fallo commesso da Calhanoglu che ha cercato di aiutare il compagno di squadra Francesco Acerbi in un contrasto.

Un calcio di rigore che è stato criticato dagli olandesi

Nel finale, invece, era stato assegnato un penalty ai nerazzurri. L’arbitro ha poi ammonito per simulazione Marcus Thuram, con la punta francese che ha cercato di allargare il piede ed entrare in contatto con l’avversario.

Ma c’è un altro episodio che è stato fortemente criticato dal Feyenoord, tanto che è stata invocato la prova tv nei confronti del numero 99 dell’Inter, il centravanti Mehdi Taremi.

Una simulazione che ha deciso la gara, l’accusa è pesante

L’ex bomber del Porto ha subito un fallo che ha portato al fischio del rigore poi trasformato da Hakan Calhanoglu e che ha riportato in vantaggio l’Inter. Dal replay quella che sembrava una decisione corretta è stata rivalutata. Il contatto c’è ma non pare così netto.

Il Feyenoord ha richiesto la prova tv, poi rispedita al mittente dato che lo strumento può essere utilizzato solo nel caso in cui un fatto sia sfuggito sia al direttore di gara che al Var. Per fortuna, quindi, Simone Inzaghi potrà contare sul prezioso apporto dell’iraniano nella doppia sfida contro i bavaresi di Kompany.