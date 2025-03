Atalanta-Inter, duello tra super attacchi: tutto quello che c’è da sapere

Due macchine da gol, due filosofie offensive vincenti, ma con differenze sostanziali nel modo di attaccare. Atalanta e Inter si sfidano con i migliori reparti offensivi della Serie A, entrambi capaci di realizzare 63 reti in 28 giornate (media di 2,25 gol a partita). Un dato che certifica la straordinaria efficacia realizzativa delle squadre di Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi, entrambi tecnici che fanno della difesa a tre non una scelta difensiva, ma un’arma per potenziare la fase offensiva.

Ma chi è più letale sotto porta? E quali sono le armi che potrebbero fare la differenza nella sfida tra nerazzurri? Ecco il confronto statistico tra due squadre che stanno riscrivendo i numeri del campionato. Atalanta vs Inter: attacchi a confronto Oltre al numero complessivo di reti, la prima differenza evidente è la distribuzione dei gol tra i marcatori. L’Inter ha mandato a segno ben 17 giocatori diversi, segno di un gioco corale che permette a più interpreti di colpire. L’Atalanta, invece, si ferma a 11 marcatori, con un attacco che dipende molto di più dalle punte centrali. Retegui e Lookman formano la coppia più prolifica della Serie A con 35 reti complessive, mentre Lautaro e Thuram si fermano a 23 gol. L’Atalanta dipende maggiormente dal proprio reparto offensivo (63% del totale dei gol), mentre l’Inter ha una distribuzione più omogenea, con il reparto avanzato che incide solo per il 43%. La chiave Inter: esterni protagonisti Se gli attaccanti dell’Inter segnano meno rispetto a quelli dell’Atalanta, il motivo è anche l’elevato contributo dei quinti di centrocampo. Dumfries, Dimarco e compagni hanno realizzato ben 14 reti (22% del totale). Dimarco con il suo sinistro chirurgico, Dumfries con la sua fisicità e inserimenti taglienti: la capacità dell’Inter di colpire sugli esterni è una variabile che può spostare l’equilibrio della sfida. Dall’altra parte, l’Atalanta fatica a trovare reti dagli esterni: Zappacosta è l’unico ad aver segnato con continuità (4 gol), senza il supporto dei suoi colleghi di reparto. Le statistiche che fanno la differenza L’Inter si distingue per l’efficacia nei calci piazzati: ben 19 gol su palla inattiva, contro i 15 dell’Atalanta. Dall’altra parte, i bergamaschi sono superiori nelle conclusioni dalla distanza, con 9 reti da fuori area contro le 5 degli uomini di Inzaghi. Curioso il dato sui gol segnati con il piede destro e sinistro: l’Inter è fortemente sbilanciata sul destro, con 34 gol segnati rispetto ai soli 14 di sinistro. L’Atalanta è più equilibrata, con 30 reti di destro e 20 di sinistro, grazie alla presenza di più mancini in rosa. Atalanta-Inter: una sfida che promette spettacolo Due squadre, due filosofie e due attacchi micidiali. La sfida tra Atalanta e Inter non sarà solo una battaglia per i tre punti, ma un confronto tra due delle realtà offensive più spettacolari del campionato. Con numeri così impressionanti, è facile aspettarsi una partita ricca di emozioni e, soprattutto, di gol. Chi avrà la meglio? Lo dirà il campo, ma una cosa è certa: i bomber di entrambe le squadre sono pronti a lasciare il segno.