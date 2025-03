Il rendimento dell’Inter al fantacalcio: quali giocatori stanno portando più bonus e chi sta deludendo le aspettative?

L’Inter è una delle squadre più attenzionate in ottica fantacalcio, visto il suo rendimento in campionato e la propensione al bonus dei suoi giocatori. Tanti fantamister hanno deciso di puntare sugli uomini di Inzaghi nei diversi reparti: ma chi di loro sta rendendo meglio e chi, invece, non sta rispettando le aspettative di inizio stagione? Facciamo un’analisi completa.

Difesa blindata e voti utili per il modificatore

Il reparto difensivo neroazzurro offre tante certezze al fantacalcio, specialmente per chi adotta il bonus modificatore nella propria lega. Sommer ha ottenuto ben 11 clean sheet in stagione, a cui va sommato quello di Martinez per un totale di 12 imbattibilità fino ad ora. I difensori assicurano la sufficienza praticamente in ogni partita: tutti hanno una mediavoto stagionale superiore al 6 (ad eccezione di Bisseck, fermo a 5,97). Gli esterni, come ben noto, svolgono un lavoro prezioso per la squadra e spesso finiscono sul tabellino dei marcatori oppure degli assist. Dumfries è quota 6 gol in Serie A; dietro di lui Dimarco con 4 marcature. Non sono da meno Darmian e Carlos Augusto: 2 gol e 2 assist per entrambi.

A centrocampo mancano i gol di Calhanoglu

Il turco, uno dei top di reparto ad inizio stagione, ha realizzato 4 gol in 18 partite a voto, 9 in meno rispetto ai 13 della scorsa stagione. Anche il suo rendimento è spesso discontinuo, probabilmente influenzato dai recenti infortuni. Barella resta l’uomo più continuo: 3 gol, 5 assist e fantamedia vicina al 7, numeri da semitop di reparto. Ci si aspettava qualcosa in più anche da Mkhitaryan e Zielinski, rispettivamente a 1 e 2 gol in campionato. L’armeno ha maggiore appetibilità al fantacalcio per via della sua titolarità, ma potete considerarlo un terzo slot di reparto visto che ha perso la capacità di andare a bonus. L’ex Napoli è una semplice riserva, utile solo come copertura di un centrocampista titolare dell’Inter. Frattesi, potenzialmente, è un nome da bonus: sono già 4 in stagione nonostante non fosse un titolare (solo 5 partite da titolare).

Thuram meglio di Lautaro; delusione Taremi

Il francese è il capocannoniere dell’Inter in campionato con 13 marcature. L’infortunio ha frenato il suo rendimento, ma sta tornando con più fame e voglia di prima: il gol realizzato in Champions contro il Feyenoord ne è un esempio. Numeri in calo, invece, per Lautaro Martinez. Il Toro è a 10 gol in Serie A, ben 14 in meno rispetto alla precedente stagione. Nonostante ciò, entrambi restano delle prime scelte al fantacalcio. Decisamente meno utili le riserve, che non stanno dando il supporto sperato ad inizio anno. Il riferimento a Taremi è piuttosto evidente: l’iraniano avrebbe dovuto essere il co-titolare dell’attacco di Inzaghi, ma fino ad ora ha trovato 1 solo gol in campionato. Il nostro consiglio è di svincolarlo, magari per attaccanti con maggiori possibilità di +3. Sul sito di consiglifantacalcio.it trovate diverse analisi e consigli sui giocatori da svincolare/prendere nella propria rosa. Correa e Arnautovic, infine, sono poco utili alla causa fantacalcio.

Inter, su chi puntare al fantacalcio: Bastoni; Dumfries; Barella; Thuram.

Inter, chi evitare al fantacalcio: Zielinski; Taremi; Arnautovic.