Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, match in programma alle 20:45 a San Siro e valido per la ventiquattresima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Raffaele Palladino.

Una doppia seconda occasione da non sprecare per l’Inter. I nerazzurri hanno l’opportunità di reagire al brutto KO per 3-0 subito giovedì contro la Fiorentina e rifarsi contro la formazione Viola a distanza di quattro giorni ma a campi invertiti e possono collocarsi a -1 dal primo posto del Napoli, ieri sera fermato sul pari dall’Udinese al Maradona. Di fronte una Fiorentina che vuole dare un secondo colpo all’Inter e riagganciare il quarto posto in classifica.

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match: torna Acerbi dopo quasi 3 mesi, Darmian e Augusto in fascia. In attacco confermata la Thu-La. Viola con Kean e Beltran, Gudmundsson in panchina

Pochi cambi rispetto alla disfatta di giovedì e qualche assenza pesante nell’11 scelto da Simone Inzaghi, che oltre allo squalificato Dumfries deve rinunciare anche a Federico Dimarco, che non ha recuperato dallo stato febbrile. Inter che si schiera col 3-5-2 con Sommer in porta, due modifiche in difesa con Pavard che rileva Bisseck e con Acerbi che torna titolare dopo il lungo infortunio e al posto di de Vrij. Completa il reparto Bastoni. A centrocam sugli esterni Darmian sostituisce lo squalificato Dumfries, mentre a sinistra confermato Carlos Augusto. A centrocampo torna il trio titolarissimo con Barella al posto di Frattesi e con le conferme dal 1′ di Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco partono ancora dall’inizio Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La Fiorentina esce dall’emergenza e a differenza della partita di quattro giorni fa, può schierare i nuovi acquisti del mercato di gennaio. A disposizione quindi Folorunsho, Zaniolo e Fagioli. Out per infortunio Adli, squalificato Comuzzo. Fiorentina che si schiera col 4-2-3-1 con de Gea in porta, difesa con Moreno, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo Mandragora e Richardson. In attacco Dodo e Parisi come ali offensive e con Beltran a supporto di Moise Kean.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, Thuram.

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea, Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Richardson, Dodo, Beltran, Parisi, Kean.