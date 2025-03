Ufficiale, con il quarto posto scatta il rinnovo | Altro che esonero, i tifosi della Juve sono inconsolabili

I tifosi bianconeri sono andati su tutte le furie una volta apprsa la notizia: con il quarto posto verrà riconfermato

Sembrava che ci fosse stata una fine al peggio in casa Juventus ma quest’annata dice il contrario. Risolti i tanti problemi societari alle spalle i tifosi credevano finalmente di tornare a lottare per i vertici delle classifiche ma i risultati dimostrano il contrario.

L’aver esonerato Massimiliano Allegri nonostante la vittoria della Coppa Italia ed il quarto posto conquistato è stato un forte segnale. Un indizio che le aspettative del club fossero altissime, ma che però non sono state minimamente rispettate.

L’arrivo di Thiago Motta dopo una straordinaria stagione alla guida del Bologna e i 200 milioni di euro investiti non sono bastati. Qual è stato la conseguenza di questi drastici interventi? Fuori da tutte le competizioni ed il rischio di non qualificarsi alla prossima edizione di UEFA Champions League.

I bianconeri hanno fallito sia in Italia che in Europa. Avrebbero dovuto lottare per lo Scudetto ed invece si ritrovano a lottare per agganciare la top 4, sono usciti ai quarti di finale di Coppa Italia con l’Empoli, in semifinale di Supercoppa Italiana con il Milan e ai playoff di UCL con il PSV.

Mister riconfermato

Riassumendo il tutto, nonostante siamo a Marzo, si può già definire una stagione disastrosa. A peggiorarla ancor di più non può che essere la mancata qualificazione alla massima competizione europea per club, che a quel punto sancirebbe la definitiva separazione tra il club e l’italo brasiliano.

Molti si chiedono però perchè non sia stato esonerato Motta dopo aver subito 7 gol e non averne segnato nessuno contro Atalanta e Fiorentina. La risposta è semplice: il quarto posto è ancora possibile, il che implica che il mister potrebbe essere clamorosamente riconfermato.

Tifosi inferociti

D’altronde potevamo aspettarcelo dato che dopo ogni insuccesso la società ha sempre difeso la posizione dell’allenatore. Lo hanno sempre ritenuto il fulcro del progetto che mira alla costruzione del futuro della Juventus e sarebbe una scelta azzardata dover programmare nuovamente tutto da zero.

Una notizia che ha fatto infuriare i tifosi, convinti che sarebbe stato esonerato a prescindere dopo quanto “ottenuto” in quest’annata. Credono che la mancanza dei successi sia dovuta alle tante frizioni che ci sono tra lui e parte dei calciatori, che impediscono l’evoluzione ed il progresso dell’intera squadra. L’ambiente è ancora più caldo dopo quanto appreso e non è esclusa l’inizio di una vera e propria battaglia tra la tifoseria e la società stessa.