Mi rimangio tutto: Vlahovic, anche Tudor lo ha bocciato | Adesso è addio a giugno

Anche Igor Tudor ha intenzione di bocciare Dusan Vlahovic che si prepara a lasciare la Juventus a fine stagione, di nuovo panchina per il serbo

Igor Tudor si prepara al debutto da allenatore della Juventus sabato contro il Genoa all’Allianz. Un avversario che ha poco da chiedere a questo campionato, con un distacco consistente dalla zona retrocessione, frutto dell’ottimo lavoro svolto da Vieira, un altro ex giocatore bianconero che sta dimostrando di essere un tecnico valido.

Il croato ha nove partite per meritarsi la riconferma al timone della squadra di cui è stato leader del reparto arretrato, con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League e disputare un buon Mondiale per club.

Il nuovo mister dei bianconeri ha poco tempo per apportare il proprio credo calcistico a uno spogliatoio che è scosso dalle recenti pesanti sconfitte subite che hanno visto perdere il quarto posto e provocare l’esonero di Thiago Motta, il cui feeling con la squadra pareva giunto ai minimi storici.

Un cambio di guida tecnica che si è reso inevitabile, malgrado i notevoli investimenti messi in atto con oltre 200 milioni spesi in entrata e 13 operazioni effettuate per garantire all’ex allenatore del Bologna un organico che potesse competere per i vertici e dare inizio a un nuovo ciclo vincente.

Motta e la gestione di Vlahovic, un talento sprecato

Tra le note dolenti della gestione Motta va annoverata la gestione di Dusan Vlahovic, relegato in panchina dopo l’arrivo di Kolo Muanì nella finestra di riparazione, dopo un utilizzo smodato nella prima parte della stagione, anche a causa di una valida alternativa al centro dell’attacco.

Il serbo ha avuto una buona media realizzativa ma ci si aspettava un salto di qualità che non è avvenuto. Il contratto con la Juventus scade il prossimo anno e il mancato rinnovo fa propendere verso l’ipotesi di una cessione quest’estate.

La stima non basta, Vlahovic si prepara a restare in panchina

Igor Tudor ha dichiarato in passato e in pubblico che Vlahovic sia il centravanti migliore della serie A. Parole di stima che fanno pensare a un suo utilizzo da titolare in questo rush finale di campionato.

Nonostante le sue parole di elogio, Tudor potrebbe essere spinto a puntare su Kolo che dovrebbe essere il bomber del futuro, con l’intenzione della dirigenza che pare quella di trovare un accordo con il Psg per prolungare il contratto con il francese e di cercare di capitalizzare dalla partenza di Dusan.