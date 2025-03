Osimhen gratis a Torino: De Laurentiis vuole in cambio il difensore bianconero | Era il pallino di Manna

Osimhen apre a un trasferimento alla Juventus, avviati i contatti tra De Laurentiis e Giuntoli, gli ottimi rapporti facilitano la trattativa

Victor Osimhen tornerà a Napoli il 1 di luglio, giorno in cui finirà il prestito che ha permesso al bomber nigeriano di trasferirsi al Galatasaray per la stagione in corso. In Turchia sta conservando una media realizzativa importante e contribuendo alla vittoria del campionato dei giallorossi, ancora tutta da conquistare, con un testa a testa con l’altro club di Istanbul, il Fenerbache di Josè Mourinho.

Il Napoli ha cercato di cederlo per una cifra vicino ai 100 milioni la scorsa estate ma non sono pervenute offerte degne di nota. Così, dopo aver rinnovato il contratto, ha trovato l’accordo con il club turco per poter giocare in un’annata in cui avrebbe, altrimenti, fatto panchina.

Nel nuovo contratto è stata inserita una clausola rescissoria di 75 milioni che tutela il Napoli, con la speranza di cederlo a titolo definitivo nella prossima sessione di mercato.

Dopo la partenza di Kvara, che si è trasferito per una cifra analoga a Parigi a gennaio, la coppia di centravanti dello scudetto è destinata a lasciare il capoluogo campano.

Il futuro di Osimhen può essere tra le fila della Juventus

Uno dei club che pare interessato ad assicurarsi le prestazioni di Osimhen è la Juventus che cederà Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza l’anno prossimo. I bianconeri vorrebbero, però, trovare il modo per ammortizzare il costo, persino con uno scambio alla pari.

Nel caso in cui dovesse restare Antonio Conte al timone dei partenopei, uno dei nomi che sono molto graditi al tecnico pugliese è quello di Federico Gatti, uno dei leader della retroguardia della Vecchia signora e della Nazionale italiana, protagonista a Torino dopo una lunga gavetta in provincia.

Gli ottimi rapporti tra le due dirigenze fanno ben sperare per la fumata bianca

Un’ipotesi che sembra però, al momento, poco verosimile, nonostante gli ottimi rapporti tra Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli. I due direttori sportivi potrebbero trovare una quadra che possa accontentare le richieste di entrambe le società ma potrebbe essere oggetto di scambio anche Giacomo Raspadori.

Intanto c’è da concludere il campionato, con la Juventus che deve conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo in salita dopo le ultime due pesanti sconfitte che hanno visto il Bologna mettere in atto il sorpasso al quarto posto.