“Conte allenatore della Juve, Del Piero in società”: i tifosi tornano a sognare | Arriva l’annuncio in diretta

I tifosi sono al settimo cielo dopo aver appreso la notizia: torna il Capitano in società e Conte sulla panchina bianconera

I tifosi della Juventus sono rimasti contentissimi dalla notizia appresa. Vedono il primo barlume di speranza per la prossima stagione e per il futuro della Vecchia Signora, dopo che quest’anno ha trascorsa l’ennesima annata fallimentare.

Nonostante l’arrivo di Thiago Motta ed i 200 milioni di euro spesi durante il calciomercato estivo, i risultati sono peggiorati. Mentre il suo predecessore, Massimiliano Allegri, era riuscito a vincere la Coppa Italia e terminare al quarto posto in clasifica, l’italo brasiliano ha fatto di peggio.

Siamo solamente al mese di Marzo ma il club è già fuori da tutte le competizioni. Una enorme delusione, che oltre a non far spiccare il volo al nuovo progetto ideato da Elkann li ha danneggiati economicamente, soprattutto se non riuscissero a qualificarsi per la prossima edizione di UCL.

In campionato non è mai entrato nella lotta Scudetto tra Atalanta, Napoli ed Inter, in Coppa Italia è uscito ai quarti con l’Empoli, in Supercoppa Italiana è stato sconfitto in semifinale dal Milan mentre in Champions League è stato eliminato ai playoff dal PSV.

Non mancare l’obiettivo

La pesantissima sconfitta subita per 4-0 contro l’Atalanta non è bastata. La settimana successiva ha incassato altri 3 gol dalla Fiorentina, facendo intendere che c’è da lavorare molto più del previsto per non mancare il quarto posto.

È l’unico obiettivo rimasto e sarebbe clamoroso mancarlo. Non è utopia che accada dato il rendimento altalenante della squadra e le tante concorrenti ma farlo rappresenterebbe un vero e proprio disastro per la società. A prescindere però di come termini l’annata è chiaro che il tempo dell’ex Bologna in panchina sia finito, facendoci assistere dunque all’ennesima rivoluzione in casa bianconera.

Una Juventus da sogno

La crisi dei bianconeri è attualmente il tema più chiacchierato in Serie A. E tra le tante opinioni, quella rilasciata da Alessio Tacchinardi è una di quelle che sposa appieno il pensiero dei tifosi, che sognano una nuova Juventus che torni sul tetto d’Italia e d’Europa.

Ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com: “La cosa che mi stupisce è che il Bologna di Thiago Motta era una squadra solida a differenza di questa Juve, non è che nella sua esperienza ha guidato formazioni che prendevano sistematicamente tre o quattro gol a partita. All’inizio della stagione vedevo Cambiaso entrare dentro al campo come lo faceva Calafiori, poi da diversi mesi non ho più visto questo e altre cose. Per me c’è qualcosa tra il gruppo e l’allenatore che si è rotto. Il mio nome ideale è Antonio Conte con Alessandro Del Piero Presidente e Giorgio Chiellini in un ruolo alla Pavel. Così mi piacerebbe molto, con Alex sopra tutto e Giuntoli che farebbe il ds. La Juve agli juventini che hanno fatto la storia”.