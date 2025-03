“Marotta alla Juve, tutto confermato”: Giuntoli lascia il posto in estate | Ennesimo ribaltone in società

Marotta è l’uomo ideale per risollevare le sorti della Juventus, i tifosi confidano nel ritorno del direttore sportivo che ha allestito il dream team del decennio scorso

Il weekend di serie A appena trascorso traccia una linea netta tra le sorti dell’Inter e della Juventus in questo campionato. I nerazzurri hanno vinto lo scontro diretto di Bergamo in totale scioltezza, sfruttando le disattenzioni difensive dell’Atalanta e allungando in vetta anche rispetto al Napoli di Antonio Conte che non è andato oltre il pari a Venezia.

A nove giornate dal termine, il distacco di tre punti è ancora poco ma la prova fornita dagli uomini di Inzaghi è un chiaro segnale nella corsa scudetto, anche nel modo in cui è arrivata, con le seconde linee che non hanno fatto rimpiangere alcuni assenti per infortunio.

A Firenze è andata in scena, invece, la totale debacle dei bianconeri, che subiscono la seconda sconfitta consecutiva, con sette reti incassate nelle ultime due sfide, di fronte a una Fiorentina che ha chiuso il match già nella prima frazione di gioco.

Una prestazione indegna da parte della squadra di Thiago Motta che è apparsa senza motivazioni, in totale confusione tattica e priva di spunti in fase offensiva. I bianconeri sono stati scavalcati dal Bologna al quarto posto in classifica e adesso la qualificazione alla prossima Champions League si complica.

Motta e Giuntoli sono i principali responsabili della crisi della Juventus

I tifosi chiedono a gran voce l’esonero del tecnico che pare non avere più in pugno lo spogliatoio. Forti critiche sono state rivolte sia al suo atteggiamento rassegnato in panchina che alle mosse per sovvertire le sorti della partita, con tre cambi che sono avvenuti in difesa.

L’addio di Motta rappresenterebbe il fallimento del progetto inaugurato la scorsa estate, con la costruzione di un organico in sinergia con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha toppato gli investimenti principali.

Marotta di nuovo alla Juventus, un sogno o realtà?

Il telecronista Francesco Oppini, di fede bianconera, ha espresso il desiderio, su X, del ritorno di Beppe Marotta. Il sentiment della curva è analogo. Giuntoli non è apprezzato e la speranza è che ad allestire la rosa possa essere una figura di maggiore spessore.

Marotta è divenuto presidente dei rivali dell’Inter lo scorso giugno, in seguito al cambio di proprietà ai vertici del club di Viale della Liberazione, e la sua parentesi a Milano è destinata a proseguire.