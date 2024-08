Incontro Giuntoli-Fabregas a Torino: ‘Lo voglio per la difesa’ | Trattativa chiusa allo Stadium

La partita tra Juventus e Como è stata l’occasione per parlare anche di mercato, i lagunari sono interessati a un giocatore dei bianconeri

La prima ufficiale di Thiago Motta come allenatore della Juventus è andata molto bene. Una vittoria netta quella dei bianconeri che hanno travolto il neopromosso Como con tre reti, una mole importante di occasioni creati e un gioco propositivo che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Una rosa corta quella a disposizione dell’ex tecnico del Bologna che dovrebbe essere rinforzata con alcuni innesti nel rush finale di questa sessione estiva.

Acquisti che prenderanno il posto di molti giocatori che sono stati bocciati da Motta, non tanto dal punto di vista tecnico quanto sotto il profilo mentale, non ritenuti abbastanza motivati per poter mettersi totalmente a disposizione e sposare la sua idea di calcio.

Nelle ultime ore Daniele Rugani si è trasferito all’Ajax, da piazzare ci sono Arthur e Kostic che potrebbero essere proposti alla Fiorentina come pedine per alleggerire il costo del cartellino di Nico Gonzalez, sempre più vicino a rinforzare l’attacco bianconero.

Il nodo più pesante è quello che riguarda Federico Chiesa. L’esterno azzurro non rinnoverà il contratto che lo lega alla Juventus fino a giugno 2025, è stato messo fuori rosa e Giuntoli sta provando a cederlo in questi giorni per evitare di perderlo a zero.

Fabregas ha incontrato Giuntoli, il Como è vicino a chiudere per l’esubero dei bianconeri

Un altro con le valigie in mano è Mattia De Sciglio. Reduce da problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo negli ultimi mesi, il terzino piace molto proprio al Como di Cesc Fabregas, in cerca di rinforzi di esperienza dopo il disastroso ritorno in A.

Secondo quanto si legge su Tuttosport, ci sono stati nuovi contatti in questi giorni fra i due club, che sono stati positivi. L’interesse sarebbe concreto, maggiore rispetto a quello manifestato dal Monza.

Il destino dell’azzurro sta per delinearsi, l’accordo è previsto a breve

Tra le ipotesi era stato avanzato persino la rescissione consensuale, stessa soluzione che la Juve alla fine ha trovato con Szczesny. La proposta che potrebbe arrivare dal Como sarebbe ossigeno per i bianconeri che piazzerebbero un giocatore che non rientra più nel progetto.

Anche per il terzino si presenterebbe l’occasione di rilanciarsi come titolare in una squadra ambiziosa che ambisce a una salvezza tranquilla.