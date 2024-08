Sancho, ciao ciao Juve: ha scelto la Liga | Clausola pagata e visite prenotate

Sancho non sarà un nuovo giocatore della Juventus, l’esterno in uscita dal Manchester United è in procinto di trasferirsi in Liga

Sancho è ormai fuori dalla rosa del Manchester United di Ten Hag. I Red Devils sono usciti sconfitti all’ultimo minuto nel secondo turno di Premier League sul campo del Brighton. L’esterno non rientra nei piani del tecnico olandese e l’esterno nelle ultime ore ha cancellato ogni immagine che lo lega all’United sul proprio profilo Instagram, un segnale molto chiaro della sua avventura ormai conclusa nel club inglese.

La Juventus ha pensato a lui per rinforzare il proprio reparto offensivo ma ha ufficializzato l’arrivo di Nico Gonzalez e di Francisco Conceicao. L’argentino lascia la Fiorentina per 38 milioni, una cifra che i tifosi hanno ritenuto eccessiva ma sarà il campo a dimostrare se l’investimento sarà stato fruttuoso o meno.

Battuta la concorrenza dell’Atalanta e il dialogo con i toscani prosegue con la possibile cessione di due esuberi come Filip Kostic e il brasiliano Arthur. Il primo può trasferirsi a Firenze per 6 milioni, il secondo tornare a vestire la maglia viola con il rinnovo del prestito.

Il figlio d’arte portoghese sarà a Torino dopo l’accordo trovato tra Cristiano Giuntoli e il Porto sulla base di un prestito secco a 7 milioni. Un innesto di prospettiva che Motta avrà il compito di valorizzare al meglio per poter contrattare poi il suo acquisto definitivo.

Sancho può firmare per il Barcellona, i blaugrana vogliono acquistarlo con Chiesa

Sancho che invece piace molto al Barcellona. Il direttore sportivo Deco pensa a un doppio colpo che prevederebbe anche l’ingaggio di Federico Chiesa. Fasce rinforzate con due velocisti con il vizio del goal.

L’azzurro è stato proposto ai blaugrana che sembrano intenzionati a metterlo sotto contratto date anche le condizioni favorevoli. Hanno offerto 10 milioni più bonus alla Juventus che chiedono di alzare la proposta ma si potrà chiudere per una cifra poco superiore.

Un Barcellona in crisi finanziaria ma che punta alla vittoria della Liga

Barcellona che nel frattempo si è rinforzata con Dani Olmo ma non può ancora tesserarlo dati alcuni problemi finanziari sopraggiunti nelle ultime ore e che potrà godersi ancora le giocate della stellina Yamal, grande protagonista dell’Europeo vinto con la Nazionale spagnola.

Il Real Madrid continua ad essere la squadra favorita per vincere la Liga con l’arrivo di Mbappè in attacco e la conferma di Carlo Ancelotti in panchina ma il Barcellona vuole lottare per spodestarlo dal trono iberico.